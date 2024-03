El alcalde electo por Santo Domingo Este, Dío Astacio, dijo que con el presupuesto de la alcaldía no puede resolver todo el problema de la basura en esa demarcación.



En ese sentido, pidió a la ciudadanía que espere un tantito para “resolver de cuajo el tema” en el que ya tiene gerentes trabajando para el desarrollo de proyectos.



Al participar en la entrevista Despierta con CDN, Dío Astacio, que ganó la alcaldía por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmó que en el municipio hay urgencias como ornato, seguridad e inundaciones, pero la basura es un tema que no puede seguir.



Advirtió que para eso se necesita un presupuesto que se plantea por distintas instituciones, porque con el de la ciudad no se puede resolver todo el problema de la basura.



“Yo le garantizo a la población que en nuestro primer año de gestión ‘y estoy siendo conservador’ vamos a resolver de cuajo el tema de la basura en Santo Domingo Este”.



Astacio, con más de 30 años de experiencia en gerencia en el sector privado, afirmó que actualmente trabaja en la comisión de transición para presentarla al alcalde actual Manuel Jiménez.



La referida comisión es presidida por el próximo secretario general del ayuntamiento, Jesús Colón.



Seguridad y otros temas



En cuanto a la seguridad, recomendó a las personas que delinquen que se muden de Santo Domingo Este, porque la alcaldía le dará seguimiento.



Al respecto, el alcalde que asumiá funciones el próximo 24 de abril, dijo que desde la alcaldía se apoyará a la víctima y se garantizará que se aplique la justicia.



Aseguró que establecerán un sistema de protección para la víctima que contempla acompañamiento.

“El victimario tiene que saber que no le vamos a dejar solo a la víctima el caso, sino que la ciudad va a darle seguimiento a los casos y de llevar a la cárcel a quienes cometan delitos”.



Agregó que trabaja en diversos frentes para convertir a Santo Domingo Este en lo que debe ser una marca ciudad.



En cuanto a las inundaciones, las consideró como otra urgencia, porque la ciudad se inunda con tres gotas de agua.



Adelantó que ese es un trabajo que no lo resuelve solo una ciudad, sino que la mancomunidad y el Gobierno están trabajando un plan a largo plazo para solucionar el drenaje pluvial de toda la ciudad. l Gabriela Mora

Pidió poquito, pero a mucha gente

Dío Astacio afirmó que un político de la única manera que puede hacer política seria es pidiendo y es algo que él aprendió y puso en práctica temprano.



“Porque lo que se invierte en una campaña política es irrecuperable, porque usted no va a una campaña política a recuperar nada, lo que se invierte en una campaña política se perdió, no es una inversión es un gasto”.



Expresó que mucha gente aportaba a la candidatura porque creyó en la propuesta y él le hacía ver que tenían que aportar.



Recordó que él pidió poquito, pero a mucha gente. “Yo soy un pedilón, porque yo no voy a gobernar para mí, sino para los munícipes y el país, así que yo no tengo complejos con pedir porque yo soy pastor y los pastores recogemos ofrenda”.