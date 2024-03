La noche del 30 de marzo del 2021 los diarios dominicanos reportaban un hecho grave: el baleo por parte de agentes policiales a una pareja de pastores evangélicos cuando regresaba de un culto religioso en Villa Altagracia.



Pero tras casi tres años, la comunidad evangélica vuelve a recibir un duro golpe que tiene a sus feligreses y al país entero consternados con la tragedia de dos jóvenes cristianos que perdieron la vida la noche de este jueves a manos de desconocidos en la comunidad de El Brisal, en La Guáyiga, en medio de lo que se presume se trató de un intento de atraco.



Las víctimas fueron identificadas como Javier Hernández de Jesús, de 28 años, y José Manuel Gómez Jiménez de 38, este último falleció mientras era trasladado a un hospital de la zona.



Esta situación refleja la crisis de seguridad que atraviesa el país, cruzada por el aumento de uso de armas de fuego, la irrupción de una nueva delincuencia que no desaprovecha la más mínima oportunidad de quitarles la vida a personas inocentes y de valor en la sociedad.



Las autoridades policiales, de manera preliminar, han informado que los jóvenes se trasladaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por delincuentes que pretendían asaltarlos.



Aunque no se conocen con exactitud los detalles de la tragedia, lo que sí está claro es que alrededor de las 09:00 de la noche de este jueves, a la altura del kilómetro 30 de la autopista Duarte, a los siervos evangélicos antisociales les arrebataron la vida cuando se trasladaban en una pasola marca Tauro, modelo BZ-150, sin placa.



Este trágico incidente generó una profunda conmoción en La Guáyiga y sus alrededores, donde la integridad y el carácter de Javier y Joselo eran reconocidos y apreciados por todos.



Familiares de los dos jóvenes detallaron que ambos salieron a buscar un vehículo para una actividad que tenían en la iglesia donde se congregaban.



“Me dice mami, mi comida guárdamela, que yo vengo ahora, y todavía lo estoy esperando”, expresó entre llantos la señora Feliciana, madre del joven de Jesús Hernández.



El dolor y la tristeza eran notorios entre los familiares y allegados que acudían a los respectivos hogares de las víctimas a dar las condolencias de sus parientes.



Hasta el momento la Policía Nacional no dado con los responsables del hecho. La institución informó que se amplían las labores de identificación de los responsables. Dijo que agentes realizaron los levantamientos en busca de evidencias.

Aún sigue latente el dolor de la muerte de una pareja

La noche del 30 de marzo la predicadora Elisa Muñoz Marte, de 32 años, y su esposo Joel Eusebio Díaz Ferrer, de 35, regresaban de una campaña evangélica y los agentes policiales “habrían confundido el vehículo con otro que perseguían”. La pareja, que también se trasladaba junto a otros cristianos, fue acribillada por los agentes policiales. En ese momento el hecho provocó una gran consternación en la comunidad y en el país.