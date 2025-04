En hospitales con mayor carga, el flujo de pacientes del vecinos país se redujo en 50%; SNS garantiza atenciones

Auna semana de entrar en vigencia el protocolo para deportación desde los hospitales del país, ya se observa una reducción significativa de pacientes extranjeros en los recintos de salud, especialmente en las maternidades de la red pública nacional.



Yocasta Lara Hernández, directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud (SNS) ofreció un balance de estas medidas y a la vez aseguró que en medio de este proceso migratorio las parturientas haitianas no han dejado de recibir las atenciones debidas.



“Ustedes pueden estar tranquilos y tener la certeza, y el país también y todo el que aboga por un trato hacia los extranjeros que nosotros estamos garantizando la salud de estos pacientes y estamos garantizando el servicio”, afirmó la doctora Lara Hernández en el programa Despierta con CDN-37. A siete días de la implementación del controversial protocolo que se desprende de las 15 medidas de corte migratorio que anunció el Presidente Luis Abinader para enfrentar la migración ilegal, ya se registra una baja en la presencia de extranjeros, mayoritariamente de nacionales haitianos, en busca de atención hospitalaria.



Más recursos para los dominicanos



Aunque no ofreció números precisos, la funcionaria aseguró que en los hospitales públicos la mayor carga en pacientes extranjeros proviene de las embarazadas.



Los datos proporcionados por Yocasta Lara Hernández, del SNS, dan cuenta de una reducción que oscila entre un 30, 50 y hasta 90 %, según el hospital y su ubicación.



Por ejemplo, en la Maternidad San Lorenzo de los Minas, la baja en las pacientes extranjeras se sitúa en 46% y en el Hospital Docente Universitario Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia este indicador se ubicó en un 48%.



Asimismo, el Hospital de Engombe experimenta una reducción en el flujo de pacientes haitianos de un 52% mientras en el Hospital Municipal de Boca Chica cayó en 20%.



En el interior, el comportamiento en la circulación de pacientes extranjeros ha descendido considerablemente. En el Hospital Provincial de Monte Plata Dr. Ángel Contreras Mejía se redujo en un 78%. En el Hospital Nuestra Señora de Regla, en Baní, disminuyó en 90% y en Hospital Municipal de Verón bajó un 30%.



Esta reducción, en palabras de la directora de Centros Hospitalarios del SNS, va a “significar que el hospital va a tener mayor recurso para poder dar respuesta a nuestros paisanos, a los dominicanos”.

Para el plan piloto, las autoridades seleccionaron 33 hospitales de la red pública nacional, que concentran la mayor demanda de asistencia de extranjeros.



“Miren, si bien es cierto que la disposición es para todos los extranjeros, no es menos cierto y he de conocimiento de todos que nuestra mayor carga reposa en los nacionales haitianos, nuestros vecinos. Si podemos hacer una evaluación al día de hoy, va a depender, porque en algunos hospitales hasta el 90% de flujo de pacientes ha bajado…porque también no es menos cierto que las condiciones en las que nos llegan estos pacientes son totalmente deplorables”, expresó.



El 36.3% de partos en República Dominicana corresponde a haitianas



De inmediato la funcionaria del SNS refirió a las estadísticas del 2024, que revelan que el 36.3% de los partos registrados ese año en los hospitales de la red pública corresponde a las nacionales haitianas.



Preguntada sobre si es aconsejable someter a una mujer recién parida, a quien se le ha practicado una cesárea, a una ruta con destino a la frontera, se limitó a decir “hasta que no tenga su recuperación total que pueda ser dada de alta, nosotros como Estado y como Servicio Nacional de Salud estamos llamados a brindar el servicio hasta que la paciente lo amerite”.



Garantizan derecho a la salud



Con relación a la atención, Lara aseguró que se sigue brindando asistencia a todo el extranjero que llega vía emergencia, por instrucción del Presidente Luis Abinader, porque ante todo son garantes de los derechos, y la salud es un derecho universal.



“Esa parte nosotros la estamos respetando, ahora bien hay un protocolo de información”, el cual explicó en la entrevista. Según sus explicaciones, inmediatamente llega un extranjero a un recinto hospitalario, se notifica para que se verifique en qué estatus está, sea regular o irregular. Luego, si el personal de migración identifica que está en condición irregular, le hacen el procedimiento y luego se le da de alta al paciente



“Independientemente, y que quede claro, que esté regular o no se le brinda la asistencia, se le deja el tiempo que sea necesario, si amerita ingreso y recuperación”, reiteró.



El rol del personal de migración



Aclaró que para esos trámites hay un personal dentro del hospital y que en nada interviene el personal migración con el personal sanitario, sea médico, enfermera, bioanalista. Fue enfática en decir que hay un agente migratorio dentro del hospital, pero no en el área de atención.



“No hay comunicación entre migración y el personal asistencial. Hay comunicación entre el seguridad hospitalario y admisión, que recibe el paciente, o sea, una persona de atención al usuario, es quien tiene la comunicación con migración”, precisó.



“Ellos están ubicados en un área, en una oficina, pero al paciente se le está dando toda la atención. De hecho, podemos verificar que nosotros tenemos hospitales en el día de hoy con pacientes ingresados extranjeros. Entonces no se le está negando”, aseguró la especialista en gerencia moderna en salud.

Yocasta Lara, directora de Centros Hospitalarios del SNS.

Garantizan la atención dentro y fuera de hospital

Abordada sobre los riesgos a la salud en las mujeres embarazadas y paridas que pudieran surgir en el largo trayecto hacia la frontera con Haití, la directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud precisó que previo a la de alta del paciente, entra en acción migración.



“Tengo entendido que la llevan, depende del punto donde esté la paciente, al vacacional de Haina cuando es aquí en Santo Domingo. Y ahí también ellos tienen atenciones médicas. De hecho, si hay alguna persona que está ahí con alguna condición de salud, que no sea parturienta, nos lo notifican y la llevan vía emergencia hasta el hospital más cercano”, sostuvo Yocasta Lara Hernández en su intervención en el programa Despierta con CDN-37.