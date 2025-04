El periodista y escritor Miguel Guerrero presentó ayer su más reciente libro titulado “Balaguer y Bosch: Los grandes rivales de nuestra historia reciente”, una obra que promete abrir nuevas perspectivas sobre dos de las figuras políticas más influyentes del siglo XX en la República Dominicana.



La puesta en circulación se realizó en la Sala Max Henríquez Ureña de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), y contó con la presencia de amigos cercanos del autor, como Miguel Ramón Fiallo, rector de la UNPHU, Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional y Jorge Subero Isa, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Omar Rancier, decano de arquitectura de UNPHU,así como intelectuales, periodistas y personalidades del ámbito político.



Durante el acto, Subero Isa tuvo a su cargo la presentación de la obra, en la que destacó con agudeza y admiración los principales capítulos del libro.



Durante el evento, Guerrero resaltó que la sociedad dominicana ha perdido el hábito de la lectura y el Gobierno no ha hecho un esfuerzo realmente serio y profundo para rescatarla.



El escritor hizo notar que muestra de la falta de esfuerzo es que en el país solo existe una librería donde se pueden vender las obras.



“Hace mucho tiempo la publicación de un libro era todo un acontecimiento literario, hoy no es así señores. Los autores tienen que, primero, escribir el libro, diseñarlo, diagramarlo para después no saber a quién vendérselo, porque la gente realmente no está leyendo en el país”, resaltó.



El evento fue también una oportunidad para el diálogo y para el intercambio de ideas entre los asistentes, quienes destacaron la trayectoria de Miguel Guerrero como un referente en el análisis político y en la narración de los hechos históricos que han definido a la nación dominicana. “Sus obras reflejan un compromiso indescriptible en la búsqueda de dejar aportes bibliográficos que contribuyan a la construcción de un acervo histórico”, expresó Ray Guevara, quien escribió el prólogo de la obra.



El libro ya está disponible en librería Cuesta y Amazon, y se perfila como una lectura esencial para estudiantes, historiadores, analistas políticos es interesados en comprender mejor el pasado reciente del país.