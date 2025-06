El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), Rafael Mena, reveló que debido a la crítica situación financiera que atraviesa el sector, 26 de las 138 clínicas afiliadas a su gremio han cerrado sus puertas.



El doctor Mena, en una entrevista para el programa “Esferas de Poder”, subrayó que esta tendencia podría agravarse si no se implementan soluciones urgentes, como el ajuste de tarifas por parte de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).



“Eso va a seguir. Va a seguir si no se ajusta esa situación, que se cumpla con lo que nosotros le estamos diciendo”, adujo, haciendo referencia a la solicitud de un aumento del 30% en las tarifas que pagan las ARS a las clínicas.



Alertó que la desaparición de las clínicas conlleva a la formación de monopolios que acapararán todos los servicios de la salud, lo cual no es conveniente, por lo que solicitó al gobierno sostener un diálogo para tratar el la situación que atraviezsan los centros privados.