La Alcaldía del Distrito Nacional certificó a colaboradores que finalizaron un curso de siete semanas para el manejo básico de la lengua de señas, impartido por el Departamento de Capacitación.



La entrega de certificados fue celebrada en el Monumento Fray Antonio de Montesino y contó con la presencia de representantes de las direcciones de Gestión Humana, Servicio Social y la Secretaría Técnica.



Ferlannys Cuevas, analista del Departamento de Inclusión del cabildo, agradeció al director de Gestión Humana, Luis Veras, por su apoyo para que la capacitación se llevara a cabo con colaboradores de distintas direcciones de la alcaldía.



“Desde el Departamento de Inclusión estamos muy contentos porque culminar el proceso de capacitación de lenguaje de señas es algo que de verdad me llena de orgullo”, manifestó Cuevas.



Como parte de apoyo a la inclusión, y en específico a la lengua de señas, en los actos de la Alcaldía del Distrito Nacional en los que participa Carolina Mejía, la alcaldesa es acompañada por una intérprete de este tipo de lengua.



Los graduados agradecieron la oportunidad de capacitarse en esta importante área del conocimiento, ya que los acerca más a la inclusión y les abre un nuevo horizonte comunicacional.



“Este curso no solo me ha enseñado un nuevo idioma, sino que también me ha permitido construir puentes y fomentar la empatía”, expresó Aura Jackson, soporte administrativo de la Dirección de Comunicaciones.



La lengua de señas es un sistema de comunicación que utilizan las personas sordas o con discapacidad auditiva para comunicarse con su entorno.



La lengua de señas se estructura de forma diferente a la lengua oral, pero tiene un nivel de complejidad gramatical y de vocabulario similar. Se basa en la expresión y configuración gesto-espacial y la percepción visual.