El presidente Luis Abinader destacó la participación de estudiantes dominicanos de centros públicos y privados en competencias nacionales e internacionales en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, conocidas internacionalmente como STEAM.



A nivel internacional, estudiantes dominicanos han participado en el NASA Human Exploration Rover Challenge (HERC) y en el FIRST Robotic Competition.



En ese sentido, estudiantes del sector público pertenecientes al equipo Astrobosco del Instituto Politécnico Salesiano Don Bosco, destacó en su primer año del HERC al obtener el Steam Engagement Award: por su impacto en la comunidad educativa; y el Social Media Award: por divulgar su proyecto y proceso educativo en redes sociales.



Esta competencia se celebró en Huntsville, Alabama, y fue la primera vez que se habilitó la división de escuelas secundarias, colocando a jóvenes del sector público en el mapa internacional de innovación científica y tecnología.



En otro orden, First Robotic Competition recibió por primera vez un Team Estatal lleno de ritmo con el equipo denominado “Team Merengue” que representó a escuelas públicas del país y que diseñó, construyó y programó un robot de 120 libras, que cumplía misiones específicas en un entorno competitivo y colaborativo.



En su desafío“REEFSCAPE” 2025 tenían el objetivo de crear soluciones tecnológicas para la conservación de hábitats oceánicos, enfocando la integración de la conciencia ambiental y conocimientos técnicos.



Por esto recibieron una mención especial por su labor en la difusión de la metodología STEAM y un reconocimiento del Consulado Dominicano en Miami por ser pioneros en representar a los centros educativos públicos del país en la competencia internacional.



Por otro lado, el equipo HYDROBOTS



presentó su proyecto que consistió en restaurar la población del pez Loro en Samaná mediante acuicultura sostenible y recibieron el Champion’s Awards, máximo galardón.



13 premios de 19 categorías



El presidente Luis Abinader destacó que centros educativos públicos obtuvieron 13 premios de 19 categorías en la FIRST Lego League.



El Champion’s Award: se entregó al Liceo Profesora Felicia Javier Suárez en Samaná.



Proyecto de innovación: primer lugar para la Fundación Mir Auxiliadora en La Romana. El segundo lugar fue para Nuestra Señora de la Altagracia en Jarabacoa y en tercer lugar, Centro en Artes Padre Daniel en Miches.



Diseño de Robot: primer lugar para el Centro Educativo Antonio Paredes Mena en San Pedro de Macorís y el tercer lugar, el Centro Educativo Hogar del Niño en La Romana.



Explore Showcase: Centro Educativo Hogar del Niño en La Romana.



Valores centrales: primer lugar para el Centro Educativo María Auxiliadora en Moca. Segundo lugar, el Politécnico Cepror en Villa Tapia y en el tercer lugar, el Liceo Gregorio Luperón en Puerto Plata.



Espíritu emprendedor: Liceo Parroquial Francis Downes en Las Matas de Farfán. Entusiasmo: Centro Educativo Laura Vicuña en La Vega.



Juego de Robots: En tercer lugar quedó el Centro en Artes Padre Daniel Miches.

Resultados del programa nacional de robótica

A la fecha, el Programa Nacional de Robótica Educativa y STEAM del Ministerio de Educación, ha impactado a más de 750 mil estudiantes promedio por año y a 238,600 en ferias STEAM nacionales; se han capacitado 97,651 docentes en robótica y ciencias; se han entregado 21,231 kits de robótica para la integración curricular impactando 4,300 centros y 100 mil estudiantes femeninas del sistema educativo dominicano.