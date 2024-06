ESCUCHA ESTA NOTICIA

El Poder Judicial dominicano realizó el desvelamiento de tarja del Palacio de Justicia Hermanas Mirabal designado con el nombre de “Dr. Antonio Manuel Florencio Estrella” en cuyo acto, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina lo calificó como un hombre excepcional que dejó una huella imborrable en la judicatura del país.

El magistrado Henry Molina afirmó que la vida del exjuez de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Antonio Manuel Florencio Estrella (Sombe), es un testimonio de dignidad, vocación y lucha incansable por la justicia.

Expresó que “el maestro Sombe” realizó una gran contribución a la justicia y democracia de República Dominicana, cuya vasta experiencia, dedicación y capacidad profesional lo convirtieron en un modelo de ejercicio paradigmático para la comunidad jurídica.

“Esta tarja es un recordatorio de su contribución a la justicia y su defensa de los valores democráticos. Le honramos en vida, porque su trayectoria así lo amerita”, afirmó el juez presidente.

El magistrado Henry Molina, quien también preside el Consejo del Poder Judicial (CPJ), explicó que Florencio Estrella no solo ha sido un respetado y admirado jurista, sino también un maestro del Derecho que forjó a varias generaciones de profesionales.

“Su legado perdura y permanecerá en la memoria de todos los que han tenido el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado, pero debe serlo también para toda la sociedad en su conjunto, aseguró Henry Molina.

Al pronunciar unas palabras de agradecimiento, Florencio Estrella destacó vivencias de su ejercicio como profesional y su paso por la cárcel de tortura trujillista denominada la 40, y afirmó que por sus manos nunca pasó un peso que no fuera producto de su trabajo honrado.

“Yo siempre he creído que el cumplimiento del deber no merece ningún reconocimiento especial, porque si a usted lo nombraron en un puesto fue para que desempeñara esa función honestamente, sin embargo, con el paso del tiempo me fue dando cuenta que observar una conducta seria era no solamente beneficioso para la persona, sino para su comunidad”, afirmó Florencio Estrella.

Asimismo, expresó que su mayor orgullo es que todos los presidentes de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís fueron sus discípulos, a los que calificó de magistrados honestos.

De su lado, el Senador por la provincia Hermanas Mirabal, doctor Bautista Rojas Gómez, propulsor de la iniciativa de ley para designar el Palacio de Justicia de esa localidad con el nombre del jurista, desatacó la figura de Florencio Estrella y lo que representa, tanto para Salcedo, como para el país.

“Y hoy tenemos eternizado el nombre del hombre humilde, del hombre compromiso, del hombre justo, del habitante eterno de la Mella 81, del consejero y oráculo de generaciones”, afirmó Rojas Gómez.

En el acto, que coincide con la celebración del día mundial del servidor judicial, también estuvieron presentes los jueces de la Suprema Corte de Justicia Nancy Salcedo y Francisco A. Ortega Polanco;el alcalde del Municipio de Salcedo, Juan Ramón Hernández y la fiscal de La Vega, Yesica Ramírez; mientras que el homenajeado estuvo acompañado de su esposa Indiana Félix de Florencio, y sus hijos Guillermo y Nichdali Florencio. Asimismo, jueces y juezas del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, funcionarios (as) judiciales.

Exjuez Antonio Manuel Florencio Estrella

El doctor Antonio Manuel Florencio Estrella nació el 25 de abril de 1930 en Salcedo. Egresado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), como doctor en Derecho con honores académicos cum laude.

Fue víctima de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) por luchar por la democracia, siendo apresado por miembros del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) y conducido a la cárcel de la 40 la madrugada del 1ro. de febrero de 1960, justo el día antes de la lectura de la Carta Pastoral donde la Iglesia exigía el respeto por la vida de los presos políticos.

Fue miembro del Movimiento Revolucionario 14 de junio. Desde 1962 Florencio Estrella ocupó importantes cargos en la judicatura nacional, desempeñándose como fiscal, juez de instrucción, de primera instancia y por más de tres décadas como juez de la Corte de Apelación de la Provincia Duarte, cuya biblioteca lleva su nombre como un homenaje a su trayectoria intachable.

El doctor Florencio Estrella es un ejemplo para la judicatura dominicana ya que ejerció su profesión con dignidad y vocación. En marzo de 2021 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le rindió homenaje en la XXlll juramentación de abogados (as).