Nueva York. El que fuera editor del tabloide estadounidense The National Enquirer, David Pecker, confirmó en un tribunal de Nueva York su vínculo con el expresidente Donald Trump en 2016 para ocultar “historias embarazosas” que podían involucrar al político republicano y perjudicar su campaña electoral.



“Quería proteger a mi empresa, a mí mismo y también a Donald Trump”, expresó quien también fuera ejecutivo del conglomerado mediático America Media Inc. y que acude al tribunal como testigo.



Con la ayuda de Pecker y de su exabogado Michael Cohen, Trump está acusado de falsificación de registros contables para sufragar una “trama criminal” -según la Fiscalía- que habría comprado el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, además del de la modelo Karen McDougal, evitando que salieran a la luz sus supuestas aventuras amorosas con él.



El trato (una práctica conocida como ‘catch and kil’) consistía en adquirir los derechos de estas historias supuestamente para ser publicadas en dicho tabloide, pero con el fin real de dejarlas ‘olvidadas’ en un cajón. Algo que Pecker reconoció haber hecho en el caso de McDougal, con el pago de 150,000 dólares que luego debían serle reembolsados por la Organización Trump, pero no en el caso de Daniels.



Mientras, la defensa del expresidente cuestionó la posición de Pecker, y su vínculo con el político republicano.



“¿Es cierto que desde los años noventa era una práctica habitual no publicar historias negativas sobre el presidente Trump?”, preguntó el abogado defensor Emil Bove enfatizando en la fecha, más de dos décadas y media antes de la campaña electoral de 2016, cuando superó a Hillary Clinton en la carrera por la Casa Blanca.



“Sí”, respondió escuetamente Pecker, a lo que Bove contraatacó: “¿Y que esto se hacía porque era bueno para el negocio?”, lo que fue contestado con otra respuesta afirmativa por parte del también ejecutivo de la empresa matriz American Media Inc.