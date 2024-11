Moscú. Rusia acusó la Administración saliente de Estados Unidos de hacer “todo lo posible” por alargar la guerra en Ucrania tras la informaciones de prensa acerca de que el presidente Joe Biden ha autorizado el suministro de minas antipersonales a Kiev.



“Es difícil decir hasta qué punto eso se corresponde con la realidad, pero si se parte en general de la tendencia que muestra la saliente Administración de EE.UU., ellos apuestan por continuar la guerra y hacen para ello todo lo posible en el tiempo que les queda”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



Destacó que se trata de una “situación peculiar”, por cuanto Ucrania es firmante del Tratado de Ottawa, como se conoce la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales, que Rusia y EE.UU. no han suscrito.



Según señaló una fuente al diario estadounidense The Washington Post, Estados Unidos espera que Ucrania utilice las minas en su propio territorio y se ha comprometido a no usarlas en zonas pobladas por sus propios civiles.



Biden, que entregará el poder en enero próximo al republicano Donald Trump, autorizó recientemente a Kiev el uso de misiles de largo alcance ATACMS contra territorio ruso.



La madrugada de este martes Ucrania empleó por primera vez misiles balísticos estadounidenses ATACMS contra la retaguardia profunda de Rusia.



Según los militares rusos, cinco misiles fueron derribados y los fragmentos de un sexto impactaron en el recinto de una instalación militar en la región fronteriza de Briansk sin causar víctimas ni daños. Horas después, el mismo martes, Moscú anunció que el presidente ruso, Vladímir Putin, aprobó mediante decreto la nueva doctrina nuclear de Rusia, que permite respuestas con armamento nuclear a ataques convencionales que amenacen la soberanía de Rusia y Bielorrusia.