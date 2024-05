¿Podría Trump ser presidente de EEUU si resultara condenado?

La condena de Trump, explicada

¿Qué pasó? El expresidente Donald Trump fue condenado por 34 cargos en un caso legal en Nueva York, el primero de sus cuatro juicios penales en llegar a un veredicto.

¿De qué se trató el caso? En términos generales, el pago de 130.000 dólares por su silencio que el abogado y reparador de Trump, Michael Cohen, le pagó a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels poco antes de las elecciones de 2016 para que Daniels no dijera públicamente que había tenido un encuentro sexual con Trump. Específicamente, la pregunta era si, cuando Trump luego le pagó a Cohen ese dinero, la Organización Trump registró falsamente esos pagos como “gastos legales” en los registros de la empresa.

¿Qué sigue? Sentencia. Juan Merchán, el juez de Nueva York que supervisa el caso, planea sentenciar a Trump el 11 de julio. Trump fue declarado culpable de 34 cargos de un delito grave no violento de Clase E, y no tiene condenas previas, lo que significa que no podría recibir ninguna pena hasta cuatro años de prisión.

¿Qué pasa con los otros casos penales? Trump todavía enfrenta cargos en otros tres casos, todos los cuales se han retrasado. Es poco probable que alguno llegue a un veredicto antes de las elecciones.