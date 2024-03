Ciudad del Vaticano. El papa Francisco afirmó que en nuestro tiempo “el peor peligro es la ideología de género, porque anula las diferencias”, al recibir a los participantes de la conferencia del título ‘Hombre y mujer, imagen de Dios”, organizado por el centro de Búsqueda y Antropología de las Vocaciones.



El papa confirmó que sigue resfriado y que para no cansarse el discurso preparado lo leería su colaborador Filippo Ciamparelli, pero antes quiso pronunciar algunas palabras.



“Pero me gustaría subrayar una cosa: es muy importante que se celebre este encuentro entre hombres y mujeres, porque hoy el peor peligro es la ideología de género, que anula las diferencias”.



El pontífice adelantó que se ha pedido estudios “sobre esta fea ideología de nuestro tiempo, que borra las diferencias y hace que todo sea igual; borrar la diferencia es borrar la humanidad”.



“El hombre y la mujer, en cambio, se encuentran en una fructífera tensión”, añadió el papa que explicó que en el libro ‘Lord of the World’ escrito por Robert Hugh Benson en 1907 “habla de lo futurista y es profética, porque muestra esta tendencia a borrar todas las diferencias”.



El papa siempre ha condenado la llamada “ideología de género” calificándola como una de las “colonizaciones ideológicas más peligrosas de nuestro tiempo”. El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe anunció en una entrevista a EFE que se está ocupando de un documento que abordará la posición de la iglesia sobre cuestiones morales “como el cambio de sexo, el alquiler de vientres, las ideologías de género”.



Destituye sacerdote



El sacerdote brasileño Frederico Cunha, fugado desde hace 26 años tras asesinar en 1992 a un joven de 15 años en Portugal, fue destituido del estado clerical por el papa Francisco, según informó la Iglesia católica lusa.