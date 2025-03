Ciudad de Panamá. El mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, miente cuando asegura que el Canal de Panamá está “en proceso de recuperación” por parte del Gobierno estadounidense.



“Nuevamente miente el presidente Trump. El Canal de Panamá no está en proceso de recuperación y mucho menos es la tarea que en nuestras conversaciones con el secretario (de Estado de EE.UU., Marco) Rubio ni ningún otro se haya ni siquiera conversado. Rechazo a nombre de Panamá y de todos los panameños esta nueva afrenta a la verdad y a nuestra dignidad como Nación”, afirmó.



Trump aseveró el martes en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos que su Administración “reclamará el Canal de Panamá; ya lo hemos empezado a hacer”, e hizo referencia a continuación al acuerdo de venta a “una gran empresa estadounidense”, en referencia al consorcio encabezado por al fondo de inversiones BlackRock, conocido ese mismo día, del 90 % de la sociedad mediante el cual el conglomerado hongkonés CK Huchison opera los puertos panameños de Balboa y Cristóbal, en el área del Canal de Panamá.



“El Canal de Panamá fue construido por estadounidenses para estadounidenses, no para otros, pero otros podrían usarlo. Pero ese acuerdo ha sido violado de forma severa. No se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá, y lo vamos a recuperar”, insistió Trump en su discurso.



China calificó este miércoles de “completamente falsas” las afirmaciones sobre un supuesto control chino del Canal de Panamá y evitó pronunciarse sobre la reciente venta de dos puertos en la vía interoceánica por parte de un grupo hongkonés. Trump acusa a China de tener control e influencia sobre la vía, además de criticar los peajes que cobra el canal a sus buques por cruzarlo, que son calculados con base a tratados internacionales sin distinción de banderas.



Las autoridades del país centroamericano no solo han tachado repetidas veces de mentira la injerencia del gigante asiático u otra nación sobre el canal, sino también han recalcado que esa importante vía acuática “es y seguirá siendo” de Panamá tras una larga lucha generacional que llevó a su transferencia a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, décadas después de la construcción e inauguración por Estados Unidos en 1914.



La visita a principios de febrero del secretario Marco Rubio a Panamá, la primera parada de su gira por Centroamérica y República Dominicana, parecía haber rebajado las tensiones después de que el Gobierno panameño se comprometió a no renovar un acuerdo comercial con China sobre la Ruta de la Seda -lo que provocó la protesta de Pekín- y el Canal anunció que trabajaría con la Marina estadounidense para “optimizar la prioridad” de sus buques. Sin embargo, días después la tensión se agravó en torno al pago de peajes de los buques estadounidenses para cruzar el Canal, tras el anuncio de EE.UU. del presunto compromiso de Panamá para aceptar el tránsito de sus barcos sin cobrar peaje, algo que negaron tanto las autoridades del Canal como el Gobierno panameño.

Groenlandia no está en venta, dice su presidente

Copenhague. El presidente groenlandés, Múte B. Egede, resaltó que este territorio autónomo de Dinamarca no está “en venta” ni quiere ser parte de EE.UU., horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reiterase su interés por esta isla ártica. “Groenlandia es nuestra. No queremos ser estadounidenses, tampoco daneses, somos groenlandeses. Los estadounidenses y su líder deben entenderlo. No estamos en venta y no pueden adquirirnos sin más, porque nuestro futuro lo decidimos nosotros en Groenlandia”, escribió Egede en su cuenta en la red social Facebook.