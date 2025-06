Moscú. El Kremlin aseguró eque el conflicto en Ucrania no es una “pelea de niños”, como la calificó el presidente estadounidense, Donald Trump, sino “un asunto existencial” para Rusia.



“Para nosotros, se trata de una cuestión existencial, una cuestión de nuestros intereses nacionales, una cuestión de nuestra seguridad, nuestro futuro y el de nuestros hijos, el futuro de nuestro país”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Peskov agregó que “el presidente estadounidense, por supuesto, puede tener su propio punto de vista sobre lo que está sucediendo”. Además, recalcó que para Moscú es “importante continuar los contactos con Washington”.



“Estados Unidos continúa realizando esfuerzos de mediación para resolver el conflicto (en Ucrania), por lo que le estamos muy agradecidos”, aseguró. Trump advirtió e de la posibilidad de imponer sanciones “muy duras” no solo contra Rusia sino también Ucrania si la guerra entre los dos países no finaliza. l efe