Washington. El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió a los congresistas no enterrar la verdad sobre el 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio, y les pidió defender unas elecciones libres y transparentes en contraposición a la actitud del expresidente Donald Trump.



“Mi predecesor y algunos de ustedes aquí buscan enterrar la verdad del 6 de enero. Yo no haré esto. Este es el momento de decir la verdad y enterrar las mentiras”, sostuvo en su discurso ante el estado de la Unión.



Ese 6 de enero de 2021 una horda de defensores del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021) asaltaron el Capitolio mientras se certificaba la victoria de Biden en las elecciones del noviembre anterior.

“Esta es la verdad. No puedes amar a tu país solo cuando ganas. Como he hecho desde que fui elegido para el cargo, les pido a todos, sin distinción de partidos, que se unan y defiendan nuestra democracia. Recuerden su juramento de defenderla contra todas las amenazas – extranjeras y nacionales”, apuntó. “No hay lugar para la violencia política. La historia nos está observando”.



Democracia atacada



Biden agregó que la “libertad y la democracia están siendo atacadas en todo el mundo”.



El mandatario comparó la época actual con los tiempos previos a la segunda Guerra Mundial, en los que Adolf Hitler marchaba en Europa, y consideró que ahora es el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el que tiene ansias de conquista en Europa. “Mi propósito de hoy es despertar tanto al Congreso como alertar al pueblo de Estados Unidos que este no es un momento normal”, aseguró ante las dos cámaras del Congreso.



Agregó que la democracia estadounidense se encuentra en su peor momento desde la Guerra Civil.

“Yo no cederé”



El presidente de Estados, envió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en el que afirma que no cederá ante sus amenazas a la OTAN y Washington no abandonará a Ucrania.



“Mi mensaje para el presidente Putin es claro. No nos retiraremos. No cederemos, yo no cederé”, afirmó. Instó al Congreso a “hacer frente a Putin” y a aprobar el paquete de ayuda militar para Ucrania que ha estado estancado durante meses y ha sido fuertemente afectado por la campaña electoral.

Promete restaurar el derecho al aborto

Biden prometió que si consigue recuperar el control del Congreso restablecerá la protección del derecho al aborto en el país. “Si los estadounidenses me envían un Congreso que apoye el derecho a decidir, se lo prometo: restableceré Roe contra Wade como ley”, sostuvo el mandatario. En las elecciones de medio mandato de noviembre de 2022 los demócratas perdieron el control de la Cámara de Representantes, pero mantuvieron el del Senado.