Kingston. El Gobierno de Jamaica acogió este domingo una consulta de tres días para buscar una solución para la crisis que atraviesa Haití, con el fin de llegar a un consenso y permitir una participación inclusiva en un entorno neutral.



El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, explicó que la reunión ha sido respaldada por los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) tras la oferta de Jamaica de acoger las consultas durante su participación en una misión a Haití.



“Estas consultas son para el pueblo haitiano, mientras buscan determinar qué es lo mejor para su país. Si bien Jamaica y otros países de la región tienen un interés clave, también nos corresponde a todos en este momento adoptar una postura de no injerencia en el proceso, al tiempo que apoyamos activamente y permitimos el espacio para el diálogo”, recalcó Holness.



El funcionario precisó que en la consulta estarán presentes representantes de Haití, el Grupo de Personas Eminentes (EPG, por sus siglas en inglés), el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, la secretaria general de Caricom, Carla Barnett y representantes de socios internacionales para Haití.



“Independientemente de cualquier representación de los Estados a nivel regional, las consultas en sí solo involucrarán a las partes interesadas haitianas apoyadas por el EPG con su personal técnico necesario. El EPG informará a la Caricom según proceda y sea necesario”, declaró el primer ministro jamaicano.



En este sentido, Holness subrayó que es importante que se respete la necesidad de “confianza, confidencialidad y paciencia” a medida que se emprende este necesario pero delicado proceso de consultas, que debe realizarse sin interferencias.



Asimismo, Holness destacó que su “Gobierno hará todo lo posible para apoyar este proceso hacia el restablecimiento de la paz y la estabilidad en Haití”.



Por su parte, el líder de la oposición de Jamaica, Mark Golding, dijo que apoya la iniciativa de que los haitianos diseñen una solución a sus problemas y que no debe alentarse ningún intento de imponer a Haití una solución extraterritorial.



“Espero que la próxima reunión de las partes interesadas haitianas cuente con la plena participación de una amplia muestra representativa de los grupos clave de Haití que deben participar en el diseño de un camino para que Haití vuelva a ser una democracia funcional, lo que nos interesa a todos”, declaró Golding.



Haití atraviesa una crisis sin precedentes desde el magnicidio el 7 de julio de 2021 del entonces presidente Jovenel Moïse que fue acribillado a tiros por un comando con armas y equipo militar que irrumpió en su residencia a las afueras de Puerto Príncipe, y que también hirió de gravedad a su esposa, Marine Moïse.



El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, mantuvo a mediados de mayo una reunión bilateral con Holness, en el país caribeño e instó a la comunidad internacional a solventar la “trágica” situación que atraviesa Haití.



Los integrantes de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.



Intervención de la ONU



La semana pasada, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, reveló que ha reiterado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la intervención de una fuerza multinacional especial para ayudar al país a enfrentar la inseguridad que prevalece desde más de cinco años.



“Como parte de las discusiones en curso relativas a esta fuerza multinacional he enviado, con el respaldo del Gobierno y del Alto Consejo para la Transición (HCT) y tras consultar con algunos socios, una carta al secretario general de Naciones Unidas para reiterar nuestra petición realizada el pasado mes de octubre”, indicó Henry. l efe

Al menos 743 personas han muerto de cólera

El número de fallecidos en Haití a causa del cólera asciende al menos a 743 personas tras notificarse seis nuevos decesos, según las últimas cifras del Ministerio de Salud Pública y Población.



De los 743 muertos registrados desde la reaparición de la enfermedad en octubre del pasado año, en el contexto de una complicada situación de inseguridad, 504 fallecieron en hospitales y centros de salud, mientras que 329 murieron sin haber recibido atención sanitaria.



La epidemia de cólera dio un nuevo giro esta semana tras las inundaciones masivas que mataron al menos a 51 personas en el inicio de la temporada de huracanes.