Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que se siguen analizando las causas “potenciales” del motivo que ha ocasionado el apagón eléctrico masivo sin descartar “ninguna hipótesis” sobre el origen de una situación sin precedentes y espera que este martes se haya restablecido todo el servicio.



Explicó que la “desaparición súbita” a las 12.33 horas de 15 gigavativos de potencia, que suponen el 60 por ciento del suministro eléctrico, obedece a algo “que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán”.



Aunque ha advertido de que Red Eléctrica Española todavía no sabe cuándo tiempo tardará en restablecerse el servicio en todas las áreas afectadas, sí ha asegurado que se trabaja con el objetivo de que mañana esté completamente restablecido.



Con el 50 por ciento del suministro recuperado en el momento de su comparecencia, ha afirmado que espera lograr el restablecimiento en todo el territorio afectado gracias a las interconexiones con Francia y Marruecos, los ciclos combinados de gas y las centrales hidroeléctricas.



“Nunca había ocurrido una caída a cero, como se dice técnicamente del sistema, y lo que se está haciendo es ahora mismo ejecutar la recuperación de forma progresiva y prudente para evitar cualquier tipo de retrocesos en las próximas horas”, ha explicado Sánchez.



También dijo que tanto las instituciones del Estado como los operadores privados trabajan coordinadamente “para comprender qué ha pasado, qué ha sucedido” y para ello “se están analizando todas las causas potenciales” y “sin descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad”.



El jefe del Ejecutivo ha garantizado el mantenimiento de la seguridad pública tras el despliegue de efectivos adicionales de las Fuerzas de Seguridad del Estado, con 30,000 agentes movilizados.



“Durante esta noche, los ciudadanos pueden y deben estar tranquilos. España es un país seguro, responsable, que saca lo mejor de sí mismo en situaciones como estas”, ha enfatizado.



Al hacer un repaso de las medidas adoptadas ha confirmado que los hospitales funcionan sin incidencias gracias a sus grupos electrógenos, y que hay comunidades a las que se ha enviado combustible adicional para los equipos.



En cuanto a las telecomunicaciones, están experimentando interrupciones pero los operadores esperan que se restablezca el servicio a medida que vuelva la energía a las antenas.



El tráfico portuario está funcionando con normalidad, y el aéreo ha sufrido algunos retrasos y cancelaciones, ha proseguido, con solo 300 vuelos anulados de los 6,000 programados en toda España.



Del mismo modo, no ha reseñado incidencias en las carreteras, más allá de los grandes atascos durante la jornada, y ha apuntado que el principal problema sigue siendo el transporte ferroviario, donde se ha auxiliado a unos 35.000 pasajeros atrapados en convoyes.



Sánchez pidió a los trabajadores de los servicios no esenciales que mañana prioricen su seguridad y que quienes tengan problemas para llegar a sus trabajos o hayan recibido instrucciones de quedarse en casa lo hagan.



A los estudiantes les ha pedido que atiendan a las autoridades, que en los ocho territorios que han pedido la declaración de la emergencia nacional (Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y la Comunitat Valenciana) es el Gobierno central, en las que los centros educativos permanecerán abiertos, pero no habrá actividad lectiva.

2.5 millones de usuarios con electricidad

Lisboa. Unos 2.5 millones de usuarios vuelven a tener electricidad en Portugal, donde solo falta reanudar el suministro en cuatro subestaciones, informó esta noche REN, la empresa encargada del transporte de energía eléctrica y gas natural en el país, tras el apagón de este lunes. En un comunicado, REN precisó que sobre las 22:00 hora local (21:00 hora GMT) solo faltaba por retomar el abastecimiento en las subestaciones de Trafaria, Divor, Estremoz y Portimão. La compañía precisó que las zonas con mayor densidad de población todavía sin electricidad son Almada, en las afueras de Lisboa, y la ciudad de Portimão, en el Algarve (sur).



Mientras, REN ha logrado hacer llegar energía a 85 de las 89 subestaciones y estaciones de electricidad que gestiona, dentro del proceso de vuelta a la normalidad del sistema nacional, afectado por el apagón iniciado a las 11:33 hora local (10:33 hora GMT).



Portugal se ha visto afectado por el corte de la electricidad, que también se ha producido en España y el sur de Francia.