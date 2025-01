San Juan. Un millar de estudiantes, profesores y personal no docente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se manifestaron frente al principal campus en San Juan para rechazar los posibles recortes en 64 programas académicos para el próximo semestre.



Con pancartas con frases como “No queremos que ladrones nos roben las ilusiones”, “No nos quieren educadas”, “Sin estudiantes no hay país”, “Un pueblo sin educación es fácil de engañar” o “Corruptos cabrones, devuelvan los millones”, los manifestantes cerraron un tramo de la Avenida Universidad para llevar a cabo sus reclamos.



Entre los profesores que se manifestaron estuvo Julio Rodríguez, de la Facultad de Educación, con 47 años de experiencia, quien dijo a EFE que la institución incluyó ocho programas de su departamento en el plan de recortes para el semestre de agosto próximo, entre ellos Matemáticas, Historia, Español, Educación y Arte.



“Yo propongo que se mantengan los programas, que se sigan reclutando más y que sea más efectivo para la administración el tener estudiantes en esos programas”, sostuvo Rodríguez, profesor de Estadísticas y Evaluación del Aprendizaje.



De acuerdo con Rodríguez, la merma de estudiantes en los 11 recintos de la UPR se debe al aumento en el costo de la matrícula, y a que, en concreto en el recinto de Río Piedras (San Juan), la universidad no cuenta con una residencia para los estudiantes que viven fuera de la zona metropolitana o extranjeros.



Por su parte, la destacada profesora Sofía Cardona, del Departamento de Estudios Hispánicos de la UPR en Río Piedras, recordó a EFE que esta propuesta de la administración universitaria ocurrió en el año 2010, por lo que dicho programa educativo “ha estado en la mirilla de los administradores por mucho tiempo”.

Presidente de la UPR dio marcha atrás a medidas

El presidente de la UPR, Luis Ferrao, planteó inicialmente detener la admisión de estudiantes de nuevo ingreso a 64 programas académicos. Ante las críticas, revirtió la medida pero dejó bajo evolución dichos estudios.



Ferrao expresó que respeta el derecho de los estudiantes y profesores a manifestarse, pero dentro del marco del respeto mutuo.