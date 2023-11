El mayor peligro que enfrenta Israel: los túneles de Gaza

La Franja de Gaza tiene todos los temidos escollos que los soldados están acostumbrados a esperar de la guerra urbana: emboscadas en edificios altos, líneas de visibilidad obstruidas y civiles vulnerables por todas partes sin ningún lugar para esconderse.

Pero mientras las fuerzas terrestres de Israel avanzan poco a poco en Gaza, tal vez el mayor peligro se encuentre bajo sus pies.

Los militantes de Hamas, que llevaron a cabo un sangriento ataque en Israel el mes pasado, han construido un entramado de túneles secretos que, según algunas personas, abarcan la mayor parte de Gaza, si no es que toda la ciudad, la cual es un territorio controlado por Hamas.

Y no son simples túneles.

Serpenteando debajo de zonas residenciales densamente pobladas, estos pasadizos permiten que los combatientes se trasladen sin ser vistos por el enemigo. Los investigadores creen que también hay búnkeres diseñados para almacenar armas, agua y alimentos, e incluso centros de comando y túneles lo suficientemente anchos como para que transiten vehículos.

Hay puertas y escotillas de aspecto ordinario que sirven como puntos de acceso camuflados y permiten que los combatientes de Hamas salgan corriendo para cumplir sus misiones y luego se vuelvan a ocultar.

Ningún extraño cuenta con un mapa preciso de la red y pocos israelíes la han visto.

No obstante, hay fotografías, videos e informes de personas que han estado en los túneles que ofrecen una visión básica del sistema y cómo se usa. Este material de origen incluye fotografías tomadas por periodistas dentro de los pasadizos, relatos de los investigadores que estudian los túneles y detalles de la red dados por las fuerzas israelíes cuando invadieron Gaza en 2014.

Túneles tácticos

Estas estructuras reforzadas con concreto son más que un canal de tránsito. Sirven para refugiarse de los ataques, como salas de planificación, almacenes de municiones y espacios para confinar a los rehenes.

El desmantelamiento de los túneles es una parte fundamental del objetivo que tiene Israel de eliminar la dirigencia de Hamas por el ataque del 7 de octubre.

Israel ha usado los túneles como una justificación para bombardear las áreas de los civiles; por ejemplo, cuando un bombardeo israelí afectó una zona densamente poblada en Jabalia. Hamas ha negado que hubiera túneles debajo de algunos de los sitios específicos atacados por Israel, y casi siempre es imposible comprobar lo que afirma Israel.

Un oficial del ejército israelí muestra un túnel utilizado por Hamas para ataques transfronterizos,

Para poder destruir los túneles, los soldados israelíes que están en Gaza tendrán que encontrar las entradas, mismas que en su mayoría están ocultas en los sótanos de los inmuebles de los civiles y que, según las imágenes, conducen a túneles revestidos de hormigón. Los expertos dicen que por lo general miden solo dos metros de altura y uno de ancho, lo que obliga a los combatientes a transitarlos en fila india.

Una mujer israelí de 85 años que durante diecisiete días estuvo cautiva como rehén en los túneles tras ser secuestrada el 7 de octubre, señaló haber sido conducida a través de una “telaraña” de túneles húmedos y mojados. Al final, llegó a una sala muy grande donde estaban presos otras dos docenas de rehenes, relató la anciana.

Se cree que todavía hay más de 200 rehenes israelíes custodiados por Hamas y es probable que muchos estén en los mismos túneles que Israel pretende destruir. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha afirmado que uno de los dos principales objetivos de la invasión es llevarlos de regreso a su país y que el otro es “destruir a Hamas”.

Los túneles que se usan para ocultar el equipo y a los combatientes de Hamas no son los únicos pasadizos secretos en Gaza.

Luego de que Hamas llegó al poder en 2007 e Israel endureció su bloqueo en el territorio, debajo de la frontera entre Gaza y Egipto se desarrolló una extensa red de túneles destinada al contrabando. Estos túneles se utilizan para evadir el bloqueo y permitir la importación de una variedad de artículos, desde armas y equipo electrónico hasta materiales de construcción y combustible.

Las autoridades egipcias han hecho muchos intentos por destruir estas rutas de contrabando; por ejemplo, bombear agua de mar para inundar la red y colapsar muchos de los túneles. Pero se cree que algunos de estos túneles aún siguen funcionando.

Los túneles para el contrabando

Se ha documentado la existencia de estos túneles en la zona de Rafah, donde se usan para introducir todo tipo de bienes y productos de Egipto a la Franja de Gaza.

Pese a que el Ejército israelí supera por mucho al de Hamas, tanto en tamaño como en equipo, combatir a un enemigo con su propia red de túneles es una tarea muy peligrosa.

John W. Spencer, quien estudia las guerras urbanas en el Instituto de la Guerra Moderna de la Academia Militar de Estados Unidos, dice que esto se parece más a “combatir debajo del mar que en la superficie o dentro de un edifico”.

“Nada de lo que se usa en la superficie funciona aquí”, hace poco señaló Spencer en el pódcast Modern Warfare Proyect. “Se debe tener equipo especializado para respirar, ver, trasladarse y comunicarse, y para desplegar medios mortíferos, sobre todo los tiroteos”.

De acuerdo con los especialistas, uno de los principales riesgos de ingresar a los túneles es que Hamas ha llenado las entradas con explosivos.

“En el momento en que se den cuenta de que los israelíes han entrado a los túneles, solo oprimirán el botón y todo podría derrumbarse encima de ellos”, explicó Ahron Bregman, investigador docente titular en el King’s College de Londres que se especializa en el conflicto árabe-israelí.

El reto de deshabilitar los túneles

El peligro no acaba después de detectar un túnel.

Es probable que las fuerzas israelíes no puedan destruir toda la red de túneles.

“Sencillamente es demasiado grande y no tiene sentido desmantelarla toda”, señaló Bregman. Más bien, se concentrarán en obstruir las entradas a los túneles, tal vez mediante ataques aéreos o encargándoles a los ingenieros que las destruyan con explosivos.

Tampoco es probable que combatan debajo de la superficie, a menos que crean que no tienen alternativa.

Según Bregman, entrar a los túneles les quitaría su ventaja a las fuerzas israelíes. Por el momento, los israelíes se están abriendo paso con una gran cantidad de soldados, tanques y helicópteros.