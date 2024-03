Washington. Donald Trump quiere mantener debates televisados con el presidente estadounidense, y presumible candidato demócrata en las elecciones de noviembre, Joe Biden, “por el bien” del país.



En mensajes publicados en su red social, Truth Social, en la noche del miércoles y recogidos este jueves por The Hill, Trump escribió: “Es importante, por el bien de nuestro país, que Joe Biden y yo debatamos temas que son vitales para Estados Unidos y el pueblo estadounidense”.



“Por lo tanto estoy pidiendo debates, en cualquier momento, donde sea, en cualquier lugar”, continuó el expresidente estadounidense (2017-2021).



Trump aprovechó para atacar a los demócratas al añadir que los debates pueden ser organizados por “el corrupto” Comité Democrático Nacional (CDN) o “su subsidiaria, la Comisión de Debates Presidenciales”.



La petición de Trump contrasta con su decisión de no comparecer en ninguno de los debates organizados por el Partido Republicano durante el proceso de primarias, por lo que no se enfrentó a otros aspirantes republicanos como Nikki Haley o Ron DeSantis.



Trump también publicó sus mensajes poco después de que Haley anunciase que suspendía su campaña para convertirse en candidata republicana a la presidencia tras el supermartes.



El miércoles, antes de que Trump solicitase debatir a Biden, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se negó a confirmar que los encuentros televisados se vayan a producir.



Jean-Pierre señaló que es una decisión de la campaña de Biden.



“Es hora de decirle al corrupto Biden: ‘Estás despedido’”, dijo Trump en un mensaje grabado difundido por su campaña en las redes sociales.



El exmandatario recurrió a la frase que popularizó en ‘El aprendiz’, programa en el que, de 2004 a 2017, un grupo de jóvenes se disputaba un contrato en una de sus empresas.