Bono Día de la Madre 2024: consulta cómo ACTIVAR el nuevo pago

Se prevé que el Bono Día de la Madre en Venezuela se distribuya en las últimas semanas de mayo de 2024. En años anteriores, el gobierno de Nicolás Maduro entregó este subsidio en conmemoración de esta fecha especial. Aunque aún no se confirma un cronograma de pagos, se sugiere que este beneficio podría ser distribuido entre los días 20 y 29 del presente mes.

En este contexto, muchas personas esperan el anuncio de este subsidio, ya que coincidiría con el pago del Segundo Bono Especial. A continuación, te proporcionaremos los detalles sobre cómo activar el respaldo financiero en el Sistema Patria en caso de que se realice su entrega.

Bono Día de la Madre 2024: ¿Cómo ACTIVAR el nuevo pago?

Si este subsidio corresponde al Segundo Bono Especial de mayo de 2024, se entregará a todas las madres registradas en el Sistema Patria. Para activar el nuevo pago, será suficiente con crear correctamente un usuario en la plataforma. Los pasos para hacerlo son los siguientes:

Accede al Sistema Patria.

Haz clic en ‘Usuario/Contraseña’ y luego selecciona ‘Regístrate’.

Completa los campos con tu número de cédula, teléfono celular, sexo y fecha de nacimiento. Solicita un código de validación, ingrésalo y haz clic en ‘Continuar’.

Espera el código de confirmación que recibirás por mensaje de texto y luego proporciona tus nombres, apellidos, correo electrónico, estado, municipio, parroquia y dirección exacta de residencia.

Crea una contraseña segura que contenga letras, números y caracteres especiales. Posteriormente, haz clic en ‘Registrar’, verifica que todo esté correcto y confirma.

Finalmente, ingresa tu número de cédula y el código de seguridad, haz clic en ‘Continuar’ y ¡listo!

Si ya tuvieras una cuenta en el Sistema Patria, debes asegurarte de mantenerla activa en todo momento. Además, verifica que tus datos estén actualizados.

¿De cuánto es el Bono del Día de las madres en Venezuela?

Si se lleva a cabo el pago del Bono Día de la Madre en 2024, tendría un monto similar al del Primer Bono Especial de mayo: 180 bolívares o 5,35 dólares, según el tipo de cambio actual del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cómo saber si soy BENEFICIARIA del bono para el Día de la Madre?

Como hemos mencionado previamente, este subsidio se entregaría a toda ciudadana venezolana debidamente registrada en el Sistema Patria. Sin embargo, aún no hay una confirmación oficial al respecto. Dado que los pagos aún no han comenzado, no es posible determinar con certeza si serás beneficiaria.