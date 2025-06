Madrid. Casi uno de cada cinco adultos en edad de procrear, el 18 % de la población menor de 50 años, cree que no alcanzará a tener el número de hijos que desea, una proporción que sube al 43% entre los mayores de esa edad cuando se les pregunta por el número de hijos que han tenido frente a los que esperaban.



Son datos que se desprenden del informe sobre el estado de la población mundial de 2025, ‘La verdadera crisis de fecundidad: Alcanzar la libertad reproductiva en un mundo de cambios’, elaborado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y presentado este martes en Madrid.



El encargado de exponer los resultados del informe fue el representante de UNFPA en Colombia, Luis Mora, quien explicó a EFE que la humanidad está ante una “situación inédita” en su historia, porque se ha alcanzado un máximo de población pero se empieza a apreciar un “contexto global de baja fecundidad”.



Esta es la primera vez que un informe de la ONU se dedica al tema de la baja fecundidad a nivel mundial. Sin embargo, el Fondo de Población quiere alejarse de la “mirada catastrofista” y busca poner el foco en que la mayoría de la población no puede tener los hijos que desearía.



La encuesta, en la que participaron más de 14,000 hombres y mujeres adultos de 14 países que en conjunto suman más del 37 % de la población mundial, refleja que “un porcentaje altísimo” de hombres y mujeres en todo el mundo “no están en condiciones de cumplir sus aspiraciones en materia de fecundidad”.



Las restricciones económicas, principal dificultad para tener hijos



Entre los adultos en edad de procrear, la respuesta más común es que desean tener dos hijos. Sin embargo, el 11 % cree que tendrá una cantidad inferior de la deseada, mientras que el 7% piensa que superará su objetivo ideal.



Al preguntar a la población cuya vida reproductiva se da por concluida, los mayores de 50 años, sólo el 38% dice haber tenido el número de hijos que deseaba; el 31 % tuvo menos de los que esperaba y el 12% superó su cifra ideal.



Sondeo



De las 10,000 personas encuestadas que querían tener hijos, cuando se les preguntó por qué han tenido o creen que tendrán menos hijos de los que les gustaría, apuntan a las restricciones económicas (39%), pero también al desempleo o precariedad laboral (21%) y a las limitaciones relacionadas con la vivienda (19%).



Además de los motivos económicos, el 24 % habla de problemas de salud y alrededor de la quinta parte (19%) hace referencia a los temores de cara al futuro (cambio climático, guerras, pandemias, etc.)