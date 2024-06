El reconocido productor dominicano, Tuto Guerrero, destacó la armonía y el diálogo constructivo como los pilares del primer debate presidencial de República Dominicana organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (Anje).



En una entrevista reveladora con Katherine Hernández en su programa “Siendo Honestos”, transmitido los domingos por CDN Canal 37, el productor Tuto Guerrero compartió los desafíos y logros detrás del primer debate presidencial en la historia de República Dominicana.



Guerrero destacó la importancia de la colaboración con el equipo de Anje y la naturaleza surrealista de las negociaciones con los partidos políticos.



El destacado productor que, se mantuvo en permanente contacto con los equipos técnicos de los candidatos presidenciales, sostuvo que la intención era generar un ambiente de confianza que coadyuvara a que el escenario parido por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios después de décadas tuviera un impacto positivo en la actividad política del país.



“Particularmente a mí no me hubiese gustado que la primera plana al día siguiente fuera que fulano y fulano se desbaratan o se o se matan en medio de los debates”, agregó, tras señalar que cuando vieron la oportunidad de que la primera plana pudiera ser esa foto “de esa gente dándose un abrazo, yo dije ok, esto es lo que nosotros necesitamos, esto nos va a llevar a que se pueda dar otro debate, que no fuera una carnicería”.



Inicialmente contactado por su éxito en los debates de 2020, Guerrero y su equipo diseñaron un formato moderno y visualmente atractivo para el debate, eligiendo el auditorio de la UNPHU como escenario.

Le encantaba ver las notas de los candidatos

Tuto Guerrero reveló que después de finalizar cada debate, disfrutaba un ritual peculiar, que era recoger las notas que los candidatos iban escribiendo durante su participación.



“Me encantaba ver después de que se acababa cualquier debate, las notas y veía lo que apuntaban. Me encantaba ver los mental maps de cada uno de nuestros políticos,” compartió Guerrero. Aunque estos documentos fueron destruidos posteriormente.