El tema de la ideología de género vuelve a surgir en los centros educativos del país, esta vez de la mano del Ministerio de Salud Pública, luego de que se impartiera el taller “De joven a joven”, dado por el Departamento de Igualdad y Equidad de Género a estudiantes del Liceo Politécnico Profesor Víctor Rafael Estrella Liz (La Perito), cuyo material utilizado hace una clara referencia a esta doctrina.



Una ola de críticas generada por esta charla trae este tema a la palestra, tras hacerse viral una imagen publicada en el Instagram del Ministerio de Salud, que muestra a una instructora con alumnos de secundaria y detrás una pizarra digital con la frase: “Hombre/mujer no nacen, se hacen: Construcción social del género y las identidades”.



El tópico formaba parte de los ejercicios grupales del taller que también trató el tema: “Promoviendo el noviazgo y las relaciones de pareja libres de violencia, con enfoque de género y masculinidad equitativa”.



Según el post oficial que fue borrado por el Ministerio, más de 30 estudiantes participaron en el taller, en el que se abordaron otros temas como: la autoestima, la comunicación efectiva, las habilidades para manejar un noviazgo saludable y la identificación de relaciones tóxicas.



El post del taller fue publicado el pasado viernes, se explica que se ejecutó en coordinación con el Área VI de Salud y el Politécnico Víctor Antonio Liz, no obstante, la fecha en la que se realizó la charla no se registra.



Derogan orden departamental que permitía este tipo de enseñanzas



Se recuerda que el 22 de mayo de 2019, el exministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, firmó la orden departamental número 33-2019, la cual proporcionaba herramientas pedagógicas que promueven la perspectiva de género para la construcción de una educación no sexista entre las y los diferentes actores del sistema educativo dominicano.



Este hecho causó gran revuelo y repudio de la sociedad dominicana en rechazo de dicha orden, porque varios sectores entre ellos la Iglesia católica, manifestaron que esa decisión se trataba de una agenda de ideología de género para ser implementada en la educación de los niños.



El rechazo de los dominicanos a la agenda internacional de la ideología de género fue tal, que provocó que en diciembre del 2022, la orden departamental 33-2019, que era asesorada por el Ministerio de la Mujer, fuera derogada.



Ministro de Salud reacciona a tiempo



Aunque este hecho pone en evidencia la falta de transversalidad entre las instituciones que componen el Gabinete de Educación, vale la pena resaltar que el ministro de Salud, Víctor Atallah reaccionó a tiempo.



Por medio de un comunicado de prensa, Atallah informó que no autorizó la actividad realizada en el centro educativo y ordenó la suspensión de los eventos relacionados con ese tema, mientras revisan el programa del Departamento de Igualdad y Equidad de Género de la entidad que preside.



“Estamos revisando este programa y en especial ese evento realizado, y daremos respuesta oportuna a la sociedad”, manifestó el funcionario a través de un documento.



Al tiempo en que reafirmó su compromiso con los principios éticos y culturales en las políticas de salud pública, al decir, “Mi gestión se compromete firmemente con los valores y las buenas costumbres de las familias dominicanas”



Además manifestó que se concentran en mejorar la salud integral de la población y en el desarrollo adecuado de los jóvenes y agradeció la preocupación.

Feministas expresan molestia por prohibición

El Foro Feminista Magaly Pineda externó su preocupación luego de que el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah dispusiera la suspensión de las actividades del departamento de Igualdad y Equidad de Género de esa entidad.



“Lo que más nos preocupa es que este funcionario sugiere que un espacio que busca la igualdad atenta contra la familia, cuando en realidad la violencia intrafamiliar y de género que resulta de las desigualdades y otros factores vinculados son los que atentan no solo contra las familias, sino también contra las personas”.