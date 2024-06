En ocasión al Día Mundial de la Seguridad Vial, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) informó que desde el año 2020 hasta la fecha impactó a más de mil estudiantes en temas de seguridad víal a través de su programa “OMSA en la Escuela”.



El programa “OMSA en la Escuela” fue llevado a más de 20 centros educativos, públicos y privados, para socializar la importancia de respetar las señales de tránsito, tanto como choferes y peatones, así cómo comportarse al abordar y viajar dentro de las unidades de la entidad.



El programa busca reducir la cantidad de accidentes de tránsito que se registran en el país y crear conciencia sobre ese problema.



En una nota de prensa, la entidad de transporte explica que en los últimos años, la República Dominicana ha ocupado los primeros lugares entre los países con más muertes de accidentes de tránsito, lo que demuestra que la existencia de la Ley No.63-17, que regula y supervisa la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en las vías públicas, no es suficiente.



Indica que se requiere crear más conciencia y promover lo que esta ley estipula. A raíz de esta necesidad surge el programa “OMSA en la Escuela”, a través del cual se busca crear conciencia entre los estudiantes sobre los conceptos básicos de seguridad vial y el uso correcto de los autobuses de la entidad de transporte, como parte de su responsabilidad social.



“Aunque trasladarse de un lugar a otro es indispensable y simple, la falta de conciencia lo ha convertido en algo impredecible, por lo que llegar al lugar de destino no siempre se logra. No obstante, muchos de esos incidentes pudieron prevenirse, por lo que en este Día Mundial de la Seguridad Vial el llamado a la reflexión es para todos”, puntualiza la institución.