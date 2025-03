Con suape, recogedores y escobas en manos, un grupo de mujeres que realizan tareas de limpieza en diferentes centros educativos públicos de Santiago paralizaron el pasado lunes sus labores en demanda de un aumento salarial.



Manifestaron estar cansadas de que no las tomen en cuenta en las alzas salariales que hasta el momento solo han beneficiado a profesores y técnicos del sector educativo, aumentos que en los últimos años han elevado el salario promedio de un maestro a RD$60,000, hasta alcanzar una escala de RD$80,000 y RD$100,000 según los incentivos y años de servicio.



Pero los aires de bonanza solo soplan en una dirección en el Ministerio de Educación, institución pública que maneja el mayor presupuesto de todos los tiempos, una partida que este año asciende a 309,832 millones 150,000 pesos, pero paradójicamente aún mantiene una nómina desbalanceada con salarios deprimidos de RD$10,000 y RD$12,000.



Esta semana sin apoyo de ningún sindicato que lleve su lucha, una representación de estos empleados hizo valer su derecho a protesta y reclamaron al Gobierno que les incluya en las políticas de alzas salariales que vienen favoreciendo tanto al sector educativo como al de salud.



Al frente de un grupo de conserjes en una escuela de Santiago, bajo la consigna “queremos aumento”, Ingrid Santos destacó que el colectivo actúa en apoyo a un grupo de empleados de diferentes centros educativos que protestaron frente al Ministerio de Educación para exigir aumento salarial. “Por favor, al ministro de Educación y a nuestro presidente Luis Abinader, que les tenemos bastante respeto y aprecio, necesitamos que se nos tome en cuenta y se nos valore”, expresó.



Destacaron que el personal de limpieza es fundamental en cada centro educativo por lo que merecen mejores condiciones de vida y dejar de ser invisibles a los ojos de las autoridades. Expresaron que ya han tenido varias reuniones y no reciben respuestas.



“Lamentablemente somos un personal que no tiene voz ni voto. En todas las escuelas se pasa mucho trabajo, solo nosotros sabemos lo que se pasa, porque somos el personal que entra primero y entregamos las escuelas limpias para que los niños tengan una buena higiene, encuentren su comida y todo esté nítido, pero lamentablemente no nos toman en cuenta”, expresó una de las conserjes.



El reclamo, que en esta ocasión tiene nombres y rostros, es una manifestación de un viejo disgusto que el personal de menor ingreso en los centros educativos públicos carga por años y que por temor a perder sus empleos no se atrevían a expresarlo con toda libertad.



La situación que afecta a miles de empleados tanto del sector educativo como de la salud quedó plasmada en un reportaje de elCaribe titulado: “Aumento salarial de educación y salud no llega a los chiquitos”, publicado el 20 de febrero.



Esta inconformidad estalló con el último aumento escalonado de un 25 por ciento efectuado recientemente al personal de salud que benefició a médicos generales, especialistas, odontólogos, bioanalistas, psicólogos, farmacéuticos, ayudantes de farmacia, electrocardiografía, terapeutas, enfermeras licenciadas y auxiliares. Pero no tomó en cuenta al personal conformado por camilleros, choferes, archivistas, facturadores, secretarias, cocineros, conserjes y porteros, entre otros. En el caso de Educación, la última alza fue de un 10%, se hizo a mediados del año pasado, y se dejó abierta la posibilidad de aumentar otro 10 % este 2025.

Aumentos impactan solo 56 % de nómina Minerd

Antes de las conversaciones de cara al último acuerdo salarial a los maestros, el Ministerio de Educación divulgó una nota de prensa en la que afirma que el docente es el empleado profesional que recibe mayor salario del Estado. “Mientras el empleado profesional que recibe mayor salario del Estado gana RD$58,880, los docentes del nivel primario perciben un sueldo de RD$63,399 y los del nivel secundario RD$ 63,092”, puntualiza la institución. El gasto en personal docente se incrementó en más del 50 por ciento en los últimos cuatro años y el salario promedio de los profesores aumentó casi un 100 % en una década, según informaciones publicadas por Educación a mayo del 2024. Sin embargo, estas reivindicaciones solo impactan favorablemente a los docentes, que representan el 56 % del personal del ministerio, mientras el otro 44% está como el viejo coronel de la novela de Gabriel García Márquez, “que no tiene quien le escriba”, a la espera de una orden presidencial. Pero extrañamente este personal administrativo de menor ingreso, que lleva años en la espera de un reajuste, parece estar conforme a la luz de la encuesta de clima y cultura organizacional realizada por el MAP, que abarcó una muestra de 369 empleados, y reflejó un nivel de satisfacción de 83 por ciento.