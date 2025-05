Nueva York. Wall Street cerró ayer en verde tras concluir la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) sin cambios en los tipos de interés y con una advertencia sobre los aranceles del presidente Donald Trump.



Al término de las operaciones, el Dow Jones de Industriales subió un 0.70 %, hasta 41.113 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0.43 %, hasta 5,631, y el tecnológico Nasdaq repuntó un 0.27 %, hasta 17,738.



Como se esperaba, el Comité Federal del Mercado Abierto de la Fed decidió no apresurarse a la hora de bajar los tipos de interés y los dejó en su rango actual del 4.25 al 4.5 %.



No obstante, el presidente del banco central, Jerome Powell, avisó en su rueda de prensa sobre los riesgos para la inflación y el desempleo si el Gobierno de EE.UU. mantiene sus “grandes aumentos arancelarios”, que han desatado una guerra comercial con el peor frente en China.



“Evitar ese resultado dependerá de la magnitud del efecto arancelario y del tiempo que tarde en reflejarse plenamente en los precios”, añadió Powell, a quien Trump no ha dejado de presionar para que baje los tipos.



Powell reivindicó su independencia frente a las presiones de Trump, a quien no nombró, y aseguró que, pese a la incertidumbre, la economía de EE.UU. es “sólida” y que la institución considerará “solo los datos económicos, las perspectivas, el balance de riesgos, y eso es todo”.



El mercado sigue pendiente de las negociaciones comerciales, y hubo subidas en bolsa al conocerse que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el alto funcionario comercial Jamieson Greer se reunirán con sus homólogos chinos esta semana en Suiza.



En el plano corporativo, The Walt Disney Company se disparó un 10.7 % tras unos resultados mejores de lo esperado en su segundo trimestre y el anuncio de un nuevo parque temático en Abu Dabi.



Alphabet cayó un 7.8 % tras unas declaraciones del jefe de servicios de Apple, Eddy Cue, a Bloomberg, sugiriendo que la inteligencia artificial (IA) reemplazará los motores de búsqueda como Google y que planea aliarse con firmas como OpenAI para esa función.



Por sectores, predominaron las ganancias, encabezadas por las empresas de bienes no esenciales (1.02 %) y tecnología (0.91 %), pero destacaron también las pérdidas de las de comunicaciones (-1.84 %).



El petróleo Texas cae 1.73%



En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una caída del 1.73 %, hasta los 58.07 dólares el barril, tras reconocer el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que el panorama económico actual en EE.UU. es de incertidumbre “extremadamente elevada”.



Al cierre en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en junio perdieron 1.02 dólares con respecto a la jornada anterior.



Mientras tanto, los inventarios de crudo en EE.UU. cayeron en 2 millones de barriles, hasta los 438.4 millones de barriles, la semana pasada, según informó la Administración de Información Energética (EIA) el miércoles.



Sin embargo, los inventarios de gasolina aumentaron, lo que generó preocupación entre los analistas por la débil demanda antes de que este 26 de mayo se celebre el festivo por el Día de los Caídos, en el que aumentarán los desplazamientos por carretera.

La Fed no cede ante las presiones de Trump

La Reserva Federal (Fed) estadounidense no cedió a las presiones constantes del mandatario, Donald Trump, para que baje los tipos y los dejó en su rango actual a la espera de ver cómo evoluciona la situación económica, sobre la que admitió que hay una incertidumbre elevada.



Su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el órgano encargado de determinar la política monetaria de Estados Unidos, indicó al término de su tercera reunión del año que mantiene los tipos en la horquilla del 4.25 al 4.5 %.



El desencuentro entre Powell y Trump comenzó ya antes de que el republicano iniciara su segundo mandato el pasado 20 de enero, y en este tiempo el presidente no solo le ha recriminado actuar tarde, sino que también ha asegurado saber más que él y ha llegado a amenazarle con el despido, algo que no le permite la ley.



Aunque Trump ha abandonado el amago de echarle porque el mandato de Powell acaba el año que viene, el magnate neoyorquino no ha cesado en su empeño de solicitar nuevos descensos en los tipos, algo que sí ha hecho el Banco Central Europeo (BCE).