Moradores denuncian constantes apagones matutinos en diferentes sectores del Gran Santo Domingo

Moradores de diferentes sectores del Gran Santo Domingo han expresado su descontento por las constantes tandas de apagones que afectan a la zona.



Según residentes, la energía eléctrica se va de manera recurrente en horas de la mañana y regresa al mediodía, lo que ha generado grandes inconvenientes en sus actividades diarias.



Yukle Reyes, habitante de la urbanización Villa Marbon en Villa Mella, denunció: “La luz tiene un relajo muy fuerte, se va a las 8:00 de la mañana y llega al mediodía todos los días, y la factura llega altísima, de 4 mil hasta 6 mil pesos. Aquí no aguantamos más”.



Reyes resaltó que en las mañanas es imposible realizar trabajos que dependen del servicio eléctrico, y que en la tarde, cuando la electricidad regresa, “parece un arbolito, prende y apaga”.



La señora Moris, que reside en el sector Barrio Nuevo, coincidió con Yukle Reyes en cuanto a los problemas con el servicio eléctrico.



“La luz aquí parece un arbolito de Navidad, en la mañana se va muchas veces y en la tarde, de 2:00 a 6:00, no hay energía eléctrica todos los días”, explicó Moris, quien destacó la dificultad que esto representa para los habitantes de la zona.



Mientras que, Antonio Marte, residente de la urbanización Villa del Norte, también expresó su frustración, señaló que, aunque su sector cuenta con un servicio de energía eléctrica supuestamente continuo, la calidad de este sigue siendo deficiente.



Marte indicó que, a pesar de tener un servicio que se supone debe ser 24/7, “están recibiendo un mal servicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste)”.



Además, señaló que, aunque la calidad del servicio es ineficiente, las facturas siguen llegando con montos elevados.



Marte también denunció la actitud de la empresa, comentando que a pesar de los problemas con el suministro eléctrico, EDEEste ha tenido la desfachatez de llamarlo para realizar encuestas de satisfacción, lo que ha generado aún más indignación entre los usuarios.



Apagones de siete horas



Por su parte, Marcia, un peluquero del Barrio El Cachón en Sabana Perdida, explicó que en los últimos días los apagones fueron aún más prolongados, con cortes de energía que empezaban a las 9:00 de la mañana y no regresaban hasta las 3:00 de la tarde.



Aunque afirmó que recientemente el servicio se ha normalizado, los residentes siguen preocupados por la falta de estabilidad del suministro eléctrico.



Los afectados exigen una solución inmediata a la situación, debido a que consideran que los apagones no solo afectan su calidad de vida, sino también su economía.



Moradores del sector Casa Vieja, en Villa Mella, han expresado su preocupación por los frecuentes apagones que afectan la zona, especialmente en horas de la mañana. Según los afectados, el servicio de energía eléctrica se suspende regularmente desde las 8:00 de la mañana hasta el mediodía, lo que ha generado inconvenientes significativos en sus actividades diarias.



Denuncian apagones en SDE



Los residentes de los sectores Los Mina, Alma Rosa, Valiente, en Santo Domingo Este, aseguran que este patrón de cortes interrumpe no solo sus labores domésticas, sino también sus actividades comerciales, y afecta principalmente a aquellos que dependen del servicio eléctrico para trabajar.



Los residentes exigen a las autoridades y a la EDEEste una solución urgente para mejorar la estabilidad del suministro eléctrico en la zona.



La situación ha generado un creciente malestar entre los habitantes del municipio, quienes también se quejan de las altas facturas de electricidad, a pesar de la falta de un servicio constante y de calidad.

En SDO y en el DN se registran apagones

Beatriz Santana expresó que desde hace dos semanas, los residentes del barrio San Miguel, en Manoguayabo, han estado enfrentando apagones diarios de entre cuatro y cinco horas. Dijo que la falta de suministro eléctrico ha obligado a muchos habitantes a recurrir a medidas costosas, como la compra de baterías. Santana explicó que ella misma tuvo que realizar una inversión de 12 mil pesos para poder manejar las interrupciones del servicio. Este malestar también afecta a sectores del Distrito Nacional, incluyendo Villa Consuelo, San Carlos, Cristo Rey y otros.