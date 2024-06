Durante LA semanal, Luis Abinader informó que se propone desarrollar plenamente al país en una década

El presidente Luis Abinader informó que el Gobierno se propone convertir a la República Dominicana en un país plenamente desarrollado en una década, “con la meta de duplicar su PIB a 2036”.



Precisó que hasta el momento se han superado los obstáculos de pandemia, COVID-19, la paralización de sectores claves, la guerra Rusia-Ucrania, la desaceleración de la economía para combatir la inflación y el conflicto fronterizo.



Estas declaraciones las ofreció el mandatario durante la realización de LA Semanal con la Prensa, que se realiza los lunes en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional.



El mandatario sostuvo que lo que implica convertirnos en un país plenamente desarrollado es crear 1.7 millones de nuevos empleos, triplicar el salario medio, eliminar la pobreza extrema, extender seis años la expectativa de vida, alcanzar mayor grado de inversión y ser la economía más prospera de Latinoamérica.



Para lograr todo lo antes expuesto, el gobernante precisó que se deben hacer reformas en áreas como la institucionalidad; justicia y democracia; infraestructura y energía; estabilidad fiscal y macroeconómica; salud y educación; dinámica laboral e innovación; tecnología y dinámica empresarial.



Acciones transversales



Las acciones implementadas han sido la independencia de la Justicia; la lucha contra la corrupción; hacia burocracia 0; proyectos de leyes responsabilidad fiscal; reforma de la policía y seguridad ciudadana; ley de aduanas; fomento de las exportaciones e inversión extranjera directa; el plan nacional de logística de carga; plan de movilidad urbana, y el plan nacional de desarrollo territorial.



El jefe de Estado dijo que estas acciones han permitido que la República Dominicana avance significativamente en importantes indicadores internacionales.



Explica retraso Ciudad Sanitaria



El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Carlos Bonilla, atribuyó a un desfalco de más de dos mil millones de pesos durante la gestión pasada, el retraso en la terminación de la construcción de la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar de Santo Domingo.



“Este es un problema que viene heredado de la gestión pasada, porque a raíz de hacer una auditoría de la obra se percató de un robo de más de dos mil millones de pesos, casi tres mil, y nos vimos obligados entonces a exigirle al contratista que nos devolviera ese dinero en la obra”, explicó.



Indicó que los equipos médicos ya estaban pagos pero que el contratista, que es el único representante en el país, estaba exigiendo dinero a cambio de poner a funcionar los aparatos.



“Todos esos equipos saldos no se ponen a funcionar porque el único que tiene la clave es el contratista, porque es el representante de esa marca en el país”, resaltó.



Bonilla informó que trataron de llegar a una negociación con el contratista pero que no se pudo y ahora están en proceso judicial.



En ese orden, el presidente Luis Abinader dijo que cuando llegó al poder encontró la obra de la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar en un 73% de construcción de avances y a la fecha la han llevado a un 85%.



De igual modo, el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, aclaró que la licitación de comida del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones está destinada exclusivamente a los empleados que ganan menos de RD$30 mil al mes.



Bonilla resaltó que se trata de 120 mil raciones en 10 meses y son para choferes, seguridad, guardias y todo ese personal que gana menos de 30 mil pesos mensuales.



“Es una ayuda que les damos a los colaboradores que ganan menos de 30 mil pesos. La ración de la comida cuesta 200 pesos por comida, son 120 mil raciones en 10 meses y son para choferes, seguridad, guardias y todo ese personal que trabaja mucho y de alguna manera u otra les estamos dando esa ayuda para que tengan su comida y cena garantizada”, expresó



El funcionario resaltó que de ninguna manera esa comida va destinada a altos ejecutivos o para gastos de representación del titular del Ministerio.



Feminicidios



Para enfrentar los feminicidios en el país, el presidente Luis Abinader indicó que han puesto en funcionamiento 12 nuevas casas de acogida, con el objetivo de proteger a las mujeres que son víctimas de violencia de género.



Durante La Semanal dijo que las cifras de feminicidios han bajado en comparación con años anteriores y que esta es una problemática que la presentan países como España y otras naciones de la región.



“Es un tema de educación. Incluso yo leía que en España hay ese problema también y en Latinoamérica. Es un tema de educación, desde la base, de educación familiar y de la misma situación macho mujer”, resaltó el mandatario.



Al ser abordado sobre si la presencia del islam en todos los estratos sociales de Haití, podría expandirse hacia la República Dominicana, el mandatario sostuvo que se debe respetar la diversidad y la libertad religiosa que existe en el vecino país.



Informó que están monitoreando de cerca la expansión de esa comunidad religiosa en el territorio nacional y que hasta el momento no se han registrados mezquitas en la República Dominicana.

Atribuye apagones al aumento de la demanda

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró anoche que el incremento de los apagones en el territorio nacional se debe a la alta demanda de energía de la población debido a la ola de calor.



“Si bien es cierto que Punta Catalina tiene una de sus plantas en mantenimiento, no hay ningún apagón por falta de generación, en el momento. Sí estamos en el tope, pero es lo que pasa todos los años, por el tema del calor”, aclaró Abinader durante LA Semanal con la prensa.



El jefe de Estado destacó que el Gobierno ha licitado 2,000 megas de los cuales hay 400 en funcionamiento.



“La compra de estos fue producto de una licitación de emergencia, si no, habría muchos apagones por generación y no los hay, además de las renovables que han entrado”, expresó el mandatario durante la realización de LA Semanal con la Prensa, que se efectúa en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional.