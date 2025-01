De 84 plantas, un total de 34 están indisponibles y 30 en indisponibilidad parcial; hay 20 disponibles en el país

Si las autoridades del sector eléctrico quisieran alegar que los apagones de estos días se deben a la salida de operación de plantas de generación, posiblemente poca gente les creería, aunque ciertamente hay muchas de ellas indisponibles y otras en indisponibilidad parcial.



No les creerían, porque todo parece indicar que los cortes energéticos se deben, principalmente, al cumplimiento de una advertencia -poco agradable para quienes cumplen al pie de la letra- que había hecho Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), de realizar cortes “programados de manera transitoria” en las zonas donde se supere el 50 % de las pérdidas eléctricas ocasionadas por el hurto o robo de energía. Pero en esa “transitoriedad” de los cortes se están “yendo justos por pecadores”, en algunos casos con más horas de lo que se había dicho.



Por ejemplo, en varios residenciales (cerrados) de Altos de Ahorro Hondo y la avenida Monumental, del Distrito Nacional, donde poca gente (si acaso alguno) se atrasa con los pagos, los apagones han vuelto a hacerse costumbre, cosa que había pasado a la historia desde gestiones de gobiernos pasados. “Y no es justo que eso ocurra, porque aquí la gente paga y se supone que tenemos el modelo de 24 horas”, dijo el representante de una junta de vecinos al periódico elCaribe.



Así las cosas, está quedando en entredicho, lo prometido hace varios días por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, de que el suministro eléctrico está garantizado para los usuarios de aquellos segmentos que cumplen con el pago de sus facturas. Ha pasado todo lo contrario. Lo que está ocurriendo es que se está arrastrando “a mansos por cimarrones”, inclusive a gente que tiene el servicio prepago, es decir, a usuarios que recargan el servicio, algo parecido a una recarga telefónica. Equivale a decir que cortan la electricidad a quien pagó por ella antes de consumirla (por adelantado, una suerte de “paquetico”).



Ese es el caso, por ejemplo, clientes de la calle Jardines Colgantes, del sector Cristo Rey, del Distrito Nacional, y otros del sector La 40, que han pagado el servicio antes de consumirlo, o para poder consumirlo, lo que constituye un desincentivo para adquirir ese tipo de servicio, porque no tiene sentido comprarlo si luego será interrumpido.



Los cortes eléctricos están afectando también a residentes de Padre Segura, Villa Mella. La “luz” amanece, pero luego se va y regresa a las dos horas”, dijo uno de los lugareños. El sistema energético dominicano enfrenta retos debido a la alta cantidad de centrales eléctricas con indisponibilidad total o parcial, según una revisión realizada por elCaribe en el Organismo Coordinador (OC), que mantiene en línea o en la web las plantas existentes, incluso aquellas que están en operación, las que operan a toda máquina y las que lo hacen parcialmente. De las principales unidades generadoras, una proporción considerable no está operando a plena capacidad, lo que puede impactar la estabilidad del suministro eléctrico en todo el territorio nacional.



Las que sí y las que no



De 84 plantas generadoras un total de 34 están indisponibles y 30 en indisponibilidad parcial; hay 20 disponibles, según un corte al día 27 de enero de 2025.



Entre las centrales más importantes, AES Andrés FO y varias unidades de CESPM se encuentran completamente fuera de servicio, mientras que otras como AES Andrés GN operan con una disponibilidad de 300 megavatios –MW- siempre partiendo de los datos con para el público del OC. Algunas plantas a carbón, como Barahona Carbón, solo están funcionando parcialmente, con una producción de 50 MW.



En el caso de las unidades de la Central Termoelétrica Punta Catalina, estas representan una de las pocas excepciones positivas. Tanto Punta Catalina 1 como Punta Catalina 2 reportan plena disponibilidad, generan 340 MW y 370.19 MW, respectivamente. Sin embargo, otras fuentes clave, como el Parque Solar El Soco y varias plantas fotovoltaicas, permanecen totalmente indisponibles, lo que refleja un impacto significativo en la generación renovable.



Entre las plantas de energía eólica, también se reportan problemas operativos. El Parque Eólico Larimar y Los Guzmancitos presentan reducciones en su capacidad, producen 42.29 MW y 23.07 MW, respectivamente. En cuanto a los parques solares, la situación es aun más crítica, con una lista extensa de instalaciones fotovoltaicas completamente fuera de servicio, como Bayahonda, Cumayasa 1 y 2, y Girasol.



En el sector de las plantas de gas natural y fuel oil, unidades como Los Mina y Quisqueya muestran diversos grados de indisponibilidad. Quisqueya 1 GN, por ejemplo, opera con 68 MW disponibles, mientras que Quisqueya 2 GN genera 205 MW. A pesar de estas limitaciones, algunas centrales logran mantener su operación. Juancho Los Cocos 1 y Los Cocos 2 están completamente disponibles, con una producción combinada de 19.28 MW. Asimismo, Palenque, La Vega y varias unidades de Pimentel reportan funcionamiento normal.



Además de las plantas citadas previamente, otras unidades importantes enfrentan indisponibilidades parciales o totales, complicando aún más la estabilidad del sistema. Entre las plantas de ciclo combinado, Estrella del Mar 2 y 3 se encuentran con capacidades reducidas. Mientras que Estrella del Mar 2 CFO y CGN generan 76 MW y 34 MW, respectivamente.

La Estrella de Mar, Agua Clara y otros indicadores

Varias de las unidades secundarias de Estrella del Mar 2 CFO y CGN están fuera de servicio. Estrella del Mar 3 opera parcialmente con una producción de 148 MW en su componente térmico, pero sus componentes de ciclo combinado permanecen indisponibles.



En el segmento de generación a carbón, Itabo 1 y 2 muestran una disponibilidad reducida, con 105 MW y 125 MW, respectivamente, muy por debajo de su capacidad instalada. Asimismo, Monte Río, con una producción de 93.6 MW, y Palamara, con 90 MW, presentan restricciones significativas en sus operaciones. El sector eólico no está exento de problemas. Además de las plantas mencionadas hay bajas en Agua Clara (33.82 MW), Guanillo (32.61 MW), y Matafongo (19.32 MW).

Consecuencias

Cuando hay apagones, especialmente injustos para quienes pagan, se trastorna el comercio y la productividad