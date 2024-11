Francisco José Pérez, su representante a nivel local, resalta que este 2024 marca un hito en la historia de la compañía

Las operaciones de Air Europa en República Dominicana, y en sentido general, están en un momento excepcional. Según Francisco José Pérez Menéndez (Paco), representante de la aerolínea en el país y presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España, este año marca un hito en la historia de la compañía, que supera incluso los logros alcanzados en 2023.



En el caso dominicano, Air Europa opera con 14 vuelos semanales: uno diario a Santo Domingo, cinco hacia Punta Cana y dos en Santiago de los Caballeros. Pérez Menéndez destacó las altas tasas de ocupación en todas las rutas, lo que refleja la confianza de los viajeros.



A nivel internacional, la aerolínea enfrenta retos significativos, como la escasez de aviones. “Deberíamos tener cinco o seis aeronaves más, pero los problemas de producción en Boeing han afectado las entregas. Esto nos limita para abrir nuevos destinos, aunque nuestras operaciones actuales están consolidadas”, explicó en la Entrevista Especial de elCaribe y CDN.



La conexión entre República Dominicana y España se ha fortalecido desde que Air Europa inició vuelos hacia Puerto Plata en 1991. Desde entonces, la relación entre ambos países no solo se ha afianzado en el ámbito aéreo, sino también en el cultural y económico.



Según Pérez Menéndez, la aerolínea ha jugado un papel clave en la conexión transatlántica, atrajo turismo y facilitó el flujo de dominicanos que residen en Europa.



Un puente clave para la región norte



Air Europa no solo conecta Santo Domingo con Europa, sino que también impulsa el turismo en la zona norte del país. “Hablamos de Puerto Plata, Cabarete y otros destinos, que tienen en nuestra aerolínea una puerta de entrada. Aunque dependemos mucho del tráfico étnico, estamos trabajando para consolidar esta ruta con más turismo”, señaló Pérez Menéndez en el diálogo.



Actualmente, los vuelos hacia la región están llenos, en gran medida por la llegada de dominicanos desde Europa para las festividades navideñas. Esto refleja la importancia de la aerolínea como enlace estratégico para las familias y el turismo en la República Dominicana.



Consulado español, cuestionado



Otro tema abordado en la entrevista fue la creciente dificultad para obtener visas españolas desde República Dominicana, un punto del que habló en respuesta a preguntas formuladas (no se trata de un tema que Paco haya traído a la mesa). Aunque Pérez Menéndez aclaró que no tiene injerencia en el consulado, reconoció que la Cámara de Comercio trata de asistir a sus socios en los trámites. Explicó que las demoras actuales –quizás- se deben a una combinación de alta demanda postpandemia y acumulación de trabajo durante ese período.



“El boom de viajes tras la pandemia ha sobrecargado al consulado, al igual que a otras representaciones diplomáticas. Esto ha llevado a un aumento en los tiempos de espera para citas”, afirmó. Aunque no conoce en detalle los criterios aplicados, señaló que estos parecen regirse por la normativa de la Unión Europea y expresó su confianza en que las relaciones históricas y culturales entre ambos países permitirá superar estos inconvenientes. Pero lo cierto es que hay serias quejas por la forma como se está manejando la actual administración del consulado en suelo dominicano, que ha movido, incluso, a que desde el Congreso Nacional haya pronunciamientos. Se ha llegado a catalogar de arbitraria y odiosa, la forma como se maneja la cuestión.



Aprovechables ventajas del EPA



En cuanto al Acuerdo de Asociación Económica (EPA), Pérez Menéndez comentó que la República Dominicana está beneficiándose principalmente en las importaciones, al eliminar aranceles en muchos casos. Este tratado, según explicó, también fomenta la inversión extranjera, como la llegada de empresas españolas al país.



Un ejemplo de esto es el potencial de las zonas francas para actuar como plataforma hacia el mercado estadounidense. “Se están planificando inversiones importantes para que empresas españolas puedan exportar desde aquí hacia Estados Unidos, aprovechando el tratado de libre comercio. Esto abrirá nuevas oportunidades económicas para el país”, aseguró.



Un aspecto que destacó fue el esfuerzo de las empresas españolas en la formación de mano de obra local, especialmente en el sector turístico. Pérez Menéndez mencionó que, durante la reciente Semana Dominicana en España, se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Industria y Comercio y una institución española para capacitar a 50,000 dominicanos en diferentes áreas industriales en los próximos años.



Este tipo de iniciativas refuerza el compromiso de las empresas extranjeras con el desarrollo económico y social del país, asegurando que los dominicanos puedan acceder a empleos de calidad y contribuir al crecimiento de sectores clave como el turismo y la manufactura.



Una relación forjada con el tiempo



Paco Pérez Menéndez, que desde hace 33 años reside en República Dominicana, subrayó el vínculo especial entre los dos países. Su llegada en 1991, inicialmente como parte de un proyecto temporal con Air Europa, se convirtió en una estancia prolongada gracias a su éxito profesional y personal. “España y República Dominicana tienen una relación histórica que va más allá de lo económico”, dijo con satisfacción.

Es un vínculo que robustece cada día

Los vínculos de ese país con España son fuertes y han madurado más y más conforme pasan los años; son lazos culturales y sociales que fortalecen cada intercambio, ya sea a través de los vuelos, las inversiones o el turismo, dice Paco Pérez.



Con 14 vuelos semanales en el país y una creciente presencia en Europa y América, Air Europa se consolida como un pilar fundamental en las conexiones transatlánticas. Sin embargo, su éxito no está exento de retos. La falta de aviones y la presión en las rutas existentes son desafíos que la compañía deberá superar para mantener su posición en el competitivo mercado global. Mientras tanto, el compromiso de Air Europa con el país y la región es evidente, desde su contribución al turismo hasta su apoyo al desarrollo de la fuerza laboral local. “Su trayectoria en la República Dominicana es testimonio del potencial de las alianzas entre naciones y empresas para generar crecimiento y oportunidades”, aseguró Francisco José Pérez.

