El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el índice de precios al consumidor (IPC) registró un aumento mensual de 0.09 % en febrero de 2024, resultado con el cual la inflación interanual medida desde febrero de 2023 hasta febrero de 2024 se ubicó en 3.30 %, manteniéndose por debajo del centro rango meta de 4.0 % ± 1.0 % establecido en el programa monetario.



El BCRD indicó que, al analizar el comportamiento entre los países de América Latina de la inflación interanual, es decir, en un período de doce meses, la del país se encuentra entre las más bajas de la región. Destaca que de hecho, si se excluyen las economías dolarizadas (Panamá, Ecuador y El Salvador), la República Dominicana es el cuarto país de inflación más baja en la región en el pasado mes de enero 2024.



“Resulta oportuno puntualizar que, conforme a las cifras oficiales de los países reseñadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último Informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), este resultado favorable en términos de inflación a nivel regional se ha logrado en el contexto de que la actividad económica en la República Dominicana, medida a través del índice de volumen del producto interno bruto (PIB), exhibe una de las recuperaciones más significativas en América Latina con respecto al año 2019, es decir, el nivel previo a la pandemia, al ser el PIB real de 2023 un 12.4 % superior al de 2019, lo que lo ubica en la tercera posición con la mayor recuperación relativa en una muestra de 17 países de América Latina”, dijo el ente emisor.



Dijo que los beneficios de este crecimiento se han reflejado en una mejoría de las remuneraciones a los factores de producción, trabajo y capital. “De forma particular, los ingresos laborales han aumentado de forma significativa luego de la caída abrupta experimentada en el año 2020 producto de la pandemia. Lo anterior, unido a los programas de asistencia social del Gobierno, se ha traducido en una reducción de 7.4 puntos porcentuales de los niveles de pobreza monetaria general de la población, al pasar de 30.4 % en 2020 a 23.0 % en 2023”, precisó.



El reporte mensual explica que la inflación subyacente de los últimos doce meses exhibe una tendencia decreciente hasta colocarse en 3.95 % en febrero de 2024, al colocarse de igual forma por debajo del centro del objetivo establecido por el Banco Central. El Banco indica que este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.



En el análisis de la variación mensual por grupos, es decir el comparativo de febrero con enero de 2024, el informe dice que se observa que Alimentos y Bebidas no Alcohólicas atenuó de manera importante el crecimiento del IPC general, al registrar una variación de -0.40 %. “Su comportamiento responde en gran medida a las bajas de precios en artículos como ajíes, plátanos verdes, ajo, yuca, pollo fresco, plátanos maduros, huevos, entre otros. Resalta que los aumentos de precios verificados en algunos rubros como el arroz y las papas contribuyeron a que la caída del índice de este grupo no fuese de mayor magnitud”.

Inflación en transporte fue de 0.26 por ciento

Respecto a la evolución del grupo de Transporte, la publicación establece que la variación de 0.26 % registrada para el segundo mes de 2024 se deriva principalmente de los aumentos de precios en pasajes aéreos y automóviles. Es preciso señalar que las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo al disponer el subsidio a los combustibles domésticos han tenido un efecto significativo en el comportamiento de este grupo, al mitigar su impacto en la variación del IPC general.



En cuanto a la inflación del grupo Restaurantes y Hoteles (0.48 %), el informe dice que obedece a los incrementos en los precios de comidas preparadas fuera del hogar, entre las que se destacan los servicios de plato del día, de pollo y de víveres con acompañamiento.



El BCRD señala que el comportamiento del IPC del grupo Bienes y Servicios Diversos (0.40 %) se explica básicamente por las alzas de precios en servicios y artículos de cuidado personal.



Con respecto a la variación del índice de precios del grupo Salud, se reflejan aumentos en los productos farmacéuticos como analgésicos, antihipertensivos y antiinflamatorios, en adición a los incrementos registrados en estudios de imágenes y servicios médicos.