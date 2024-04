República Dominicana está en una posición de vigilancia y precaución ante la reciente detección de gripe aviar en bovinos en los Estados Unidos.



La Dirección General de Ganadería (Digega), a través de la Dirección de Sanidad Animal, ha anunciado medidas proactivas para proteger la sanidad animal y la salud pública en el país caribeño. El objetivo principal es reducir las probabilidades de introducción de esta enfermedad al territorio nacional. Como parte de las acciones preventivas –según se informó ayer al periódico elCaribe- se ha decidido prohibir la importación de ganado ovino, caprino y bovino procedente de los estados de Kansas, Michigan, Texas, Nuevo México e Idaho. Esta medida se aplicará de manera temporal y se extenderá a otros estados según cambie su estatus sanitario con respecto a la gripe aviar.



El brote de esta en Estados Unidos ha generado preocupación tanto en la industria ganadera como en la salud pública. Se han confirmado infecciones en rebaños lecheros en varios estados, lo que ha aumentado el riesgo de propagación del virus. Aunque el riesgo de gripe aviar para los humanos es considerado bajo, se han reportado casos de transmisión a través del contacto directo con animales infectados. En Texas, por ejemplo, se ha registrado el segundo caso de la variante H5N1 de la influenza aviar en humanos, donde el paciente presentó inflamación ocular como único síntoma.



A pesar de esto, las autoridades sanitarias han asegurado que el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo y se están tomando medidas para contener la propagación del virus.



El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha confirmado infecciones en rebaños en seis estados desde que informó por primera vez casos en Texas y Kansas el 25 de marzo. La lechería infectada en Ohio recibió vacas el 8 de marzo de una planta hermana de Texas, que luego confirmó la detección de gripe aviar, dijo el Departamento de Agricultura de Ohio. El USDA ha dicho que no se puede descartar la transmisión de la enfermedad entre vacas.



Los casos iniciales en Texas y Kansas parecen haber sido introducidos por aves silvestres y la cepa del virus en casos posteriores en Nuevo México, Michigan e Idaho fue similar, según el USDA. Las aves migratorias han propagado la gripe aviar por todo el mundo desde 2022, infectando a aves de corral y otras especies. La propagación a un número cada vez mayor de especies y su alcance geográfico elevan el riesgo de que los humanos sean infectados, advierte la Organización Mundial de Sanidad Animal.



Riesgo bajo para humanos



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) consideran que el riesgo de gripe aviar para los humanos es bajo. “El paciente informó enrojecimiento de los ojos (compatible con conjuntivitis) como único síntoma, y se está recuperando”, afirmaron autoridades en un comunicado. Ha sido aislado y están siendo tratado con un medicamento antiviral, precisaron.



Se trata del segundo caso de la variante H5N1 de la influenza aviar identificada en humanos en Estados Unidos.



En Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), activó la alerta emitida desde EE.UU ante la detección de vacas de granjas lecheras positivas a influenza aviar altamente patógena. Esto, luego de recibir información del USDA.



El SAG es una institución gubernamental de Chile. Su objetivo principal es promover el desarrollo sustentable de la agricultura.

Leche puede consumirse sin problemas, explican

La infección por gripe aviar en varios ganados vacunos de Estados Unidos ha llevado a las autoridades sanitarias a controlar el brote. Aclaran que este no conlleva cambios en la evaluación de riesgos, a pesar de que preocupa la capacidad de mutación del virus.



De acuerdo con los reportes publicados, los casos detectados en Estados Unidos son una prueba más de lo que los expertos llevan tiempo advirtiendo: los virus de gripe aviar preocupan porque, aunque por ahora afectan a personas sólo de forma esporádica, tienen una gran capacidad de mutación. Así, los cambios que podrían experimentar algunos de los subtipos podrían lograr la transmisión entre humanos.

Hasta ahora, es una enfermedad animal que se transmite de ave a ave y, como se ha mencionado, de ave a humano sólo excepcionalmente, pero no de humano a humano.



Respecto a la posibilidad de contagiarse a través de la ingesta de la leche, los expertos que se han referido a la cuestión hasta este momento señalan que no hay que preocuparse con la seguridad de su suministro comercial al ser productos que se pasteurizan antes de llegar al mercado.

La pasteurización inactiva bacterias y virus como el de la influenza.