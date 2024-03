La doctora Agripina Ramírez desarrolló una innovadora loción capilar, patentada por Onapi para el tratamiento de la alopecia; el producto se destaca por su formulación natural

La doctora Agripina Ramírez es una visionaria y emprendedora de prueba superada, consagrada a un trabajo que ha impregnado una huella significativa en República Dominicana.



Su más reciente logro es la creación de una loción capilar a partir de extractos naturales para el tratamiento de la alopecia, por la cual recibió una patente de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi).



La inspiración para este producto surgió de una experiencia personal con su hija, quien tuvo una pérdida de cabello debido a un accidente a una edad temprana. Este evento desencadenó el interés de la doctora Ramírez en buscar una solución utilizando sus conocimientos en biotecnología y biodiversidad vegetal.



El proceso de investigación y desarrollo del producto implicó años de estudios y trabajo con diferentes plantas medicinales nativas y endémicas del país. Agripina Ramírez se capacitó en el área de la cosmetología para aprender a formular productos efectivos que pudieran restaurar el cabello y devolver la autoestima a quienes lo necesitan.



Ha hablado ampliamente del tema con el periódico elCaribe, en una pausa de su agenda; una agenda que constantemente está apretada.



Obtener la patente fue un desafío que supo enfrentar, sin amilanarse. Con la ayuda de asesoramiento técnico de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi) y la orientación de la Onapi, pudo demostrar la innovación y eficacia de su fórmula, superando obstáculos como la documentación requerida y los costos asociados.



El negocio de la doctora Ramírez, Avacare, ha experimentado un crecimiento significativo desde sus inicios. Inicialmente, la venta era limitada mientras se validaba científicamente la efectividad del producto. Hoy en día, Avacare cuenta con 22 puntos de venta y la validación de dermatólogos locales e internacionales, lo que ha ampliado su alcance y su base de clientes.



Las estrategias de marketing incluyen la participación en ferias comerciales, la distribución en tiendas físicas y en línea, y la recomendación de clientes satisfechos, lo que ha contribuido al crecimiento de la marca. La retroalimentación de los clientes sobre la eficacia de la loción capilar ha sido abrumadoramente positiva, que respalda su efectividad y genera confianza.



Un testimonio especialmente significativo fue el de un cliente que había luchado con la pérdida de cabello más de diez años y encontró en Avacare una solución que no sólo restauró su pelo, sino también su autoestima y la confianza.



Agripina Ramírez no tiene límites cuando se trata de emprender, de trabajar y de innovar. Planea expandir su empresa a nivel internacional mediante colaboraciones estratégicas con dermatólogos y especialistas capilares en diferentes países.



La clave del éxito de la dama hasta el momento ha sido la investigación, la innovación y la capacidad de adaptarse a las necesidades del mercado. Mantener este enfoque será crucial para el éxito continuo de Avacare en el futuro.



La experiencia de trabajar con ingredientes naturales en la formulación del producto ha sido una experiencia maravillosa para la doctora Ramírez, según le cuenta a este periódico. Con sus conocimientos en ciencia, ha podido impactar la vida de su hija y de miles de personas que padecen alopecia o pérdida de cabello. Estos ingredientes naturales han transformado vidas, y Agripina Ramírez espera poder llevar esta solución a millones de personas en todo el mundo en el futuro cercano.



Inicialmente, pensaba vender los productos en línea, pero con la validación de los propietarios de las tiendas, logró ingresar al mercado minorista y ahora trabaja con dermatólogos y especialistas capilares. El apoyo de aquellos que creen en la ciencia para resolver problemas no resueltos médicamente ha sido fundamental para el éxito de Avacare.



La innovación y la investigación continua son aspectos cruciales para mantener la relevancia y efectividad del producto a lo largo del tiempo. La especialista entiende que la evolución constante y el desarrollo de nuevos productos son necesarios para seguir satisfaciendo las necesidades del mercado. Un mercado que es cada día más exigente,



La loción capilar se destaca por ser una fórmula natural y efectiva, respaldada por investigación científica y testimonios de clientes. Su compromiso con la calidad y la innovación la ha convertido en una figura destacada en el campo del cuidado capilar en República Dominicana y más allá.

Acostumbrada al trabajo



Agripina Ramírez es una emprendedora con una sólida formación académica. Obtuvo una maestría en Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad de Murcia en España, lo que sentó las bases de su carrera como científica. Posteriormente, completó un doctorado en Biodiversidad y Gestión Ambiental en la misma institución, consolidando su experiencia en investigación y desarrollo.



Durante su carrera, la doctora Ramírez ha contribuido significativamente al avance y crecimiento del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), donde ha participado en diversos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. Su experiencia en el IIBI le ha proporcionado un profundo conocimiento del campo de la biotecnología y ha sido fundamental para su emprendimiento, que es Avacare.



Su formación y experiencia en investigación le han brindado las habilidades necesarias para abordar problemas complejos y desarrollar soluciones innovadoras. La combinación de su experiencia académica y su pasión por el cuidado personal ha sido fundamental en el éxito de Avacare y en el desarrollo de la loción capilar para el tratamiento de la alopecia.