Se evidenció una mejoría significativa en el proceso comicial en comparación con certámenes pasados

A diferencia de las elecciones municipales del pasado 18 de febrero, las presidenciales y congresuales de ayer en el Gran Santo Domingo fueron concurridas, más organizadas y con menos proselitismo político alrededor de los recintos de votación.



En mayoría de los centros que recorrió elCaribe en el Distrito Nacional y provincia Santo Domingo se evidenció una mejoría significativa en la fiesta de la democracia en comparación a elecciones pasadas. Gran parte de las personas entrevistadas describieron los comicios de este domingo 19 de mayo como un proceso en el que operó el orden y la agilidad para que los votantes ejercieran el sufragio de manera rápida.



El Distrito Nacional es el lugar donde están llamadas a votar 918,021 personas, que equivalen al 11.33% del padrón electoral de toda la República Dominicana, el cual asciende a 8,105,151 votantes.



“A diferencia de otras elecciones, yo nunca había visto un proceso más organizado que esté. Yo vivo en Estados Unidos, pero voto aquí, y estas elecciones son tan organizadas como las de allá. Si las comparo con otros años, la organización de estas elecciones es excelente”, así lo afirmó Ernesto Santos luego de su salida del Club Los Prados, donde ejerció el sufragio.



De igual modo, la señora Refina Gonzáles expresó que el proceso electoral en la comunidad de Los Prados se desarrolló con calma y tranquilidad. Manifestó sus deseos de que todas las elecciones sigan realizándose como esas.



También la señora Justina, del sector de Villa Juana, expuso que en comparación con otros procesos electorales las elecciones del 19 de mayo del 2024 han estado muy organizadas.



Asimismo en la Escuela Parroquial San Pablo Apóstol del sector del Cristo Rey, el coordinador de este recinto electoral, César Augusto Encarnación Rodríguez, declaró que el proceso había transcurrido tranquilo, porque no se presentaron imprevistos.



Agregó que el proceso electoral concurrió con muchas más personas que en el del mes de febrero, ya que luego de terminar el proceso de instalación de los equipos, en seguida las personas empezaron a sufragar desde tempranas horas de la mañana.



Sin embargo, afirmó que desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde sólo habían ejercido el derecho al voto aproximadamente el 40 % de los votantes de ese recinto.



Otra persona que resaltó la organización de los comicios fue el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, quien garantizó el proceso electoral desde el punto de vista de la transparencia, al decir: “según las cosas que he podido ver durante los recorridos que realice supervisando los colegios electorales, todo se realiza con claridad y orden”. Razón por la que llamó a los dominicanos a confiar en la Junta Central Electoral.



De su lado, la jefa de la misión de observadores internacionales de la delegación Latinoamericana, Luisa Medrano, expresó que las elecciones se desarrollaron de manera tranquila y organizada.



Medrano dirige un equipo de 28 observadores que supervisan 10 centros de votación en el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Santiago, en los que resaltó la masiva asistencia de los dominicanos en su llamado a votar.



Delimitación del perímetro de entrada ayudó con el orden



Es necesario resaltar, que al llegar a cada lugar de votación la Policía Electoral mantenía delimitado todo el perímetro de la entrada, evitando acumulación de personas en las puertas de los recintos, de igual manera prohibía a los electores quedarse parados cerca de su punto de votación, lo que permitió agilizar el proceso de entrada y salida.



Ejemplo de esto es el Politécnico Ángeles Custodio del sector de Cristo Rey, donde se visualizaron cintas amarillas de esquina a esquina de la calle en la entrada del recinto educativo, lo que evitó embotellamiento vehicular y habilitó el paso peatonal para los votantes. En este centro se encontraban Johanny de los Santos y Refi Fernández, quienes al salir Politécnico declararon que el proceso electoral se desarrolló bien y rápido.



“Le damos a este proceso electoral un 10 de 10 porque la seguridad ha realizado un buen trabajo, además de que todo está muy organizado, debido a que restringieron el área para que los carros no puedan pasar frente el recinto y así no se formen tapones, y no hay gente en el medio. Todo está bien, calmado y rápido”, manifestaron Johanny y Rafis residentes de Cristo Rey.



Otro detalle, es que en los alrededores de los centros de votación se pudo ver a la policía electoral explicándoles a las personas que tenían que mantenerse a 20 metros de la entrada del recinto luego de salir del ejercicio del sufragio.



Votaciones concurridas en SDE y Norte; menos proselitismo



Una cantidad concurrida de electores de los municipios Santo Domingo Este y Norte acudió a las urnas a emitir su voto presidencial y congresual desde tempranas horas de la mañana.



De acuerdo con los técnicos de la Junta Central Electoral (JCE) de la mayoría de los recintos que recorrió elCaribe, la afluencia de votantes fue mayor que en las elecciones del pasado 18 de febrero.



Hasta la media jornada de la tarde de ayer, la cantidad de votantes en el municipio con más electores del país era superior a la de hace tres meses, comicios marcados por el alto nivel de abstención que imperó en gran parte del territorio, con un promedio de 53.33 %; en Santo Domingo Este fue de 66.50 % de una población votante de 739 mil 294.



Contrario a todos los centros visitados ayer de los dos referidos municipios, en la Escuela Santa Isabel, en Villa Duarte, hasta las 2:20 de la tarde más 600 personas de 1,755 electores habían emitido el sufragio.

Al respecto, Yokasta Parra, coordinadora del recinto, indicó que la cantidad era inferior al número de ciudadanos que votó en febrero pasado en igual tiempo.



Otro aspecto mejorado en las elecciones presidenciales y congresuales de este domingo, en comparación con el proceso anterior, fue el respeto a la Ley 20-23 Orgánica de Régimen Electoral de los partidos políticos en mayoría de los planteles que visitó este medio.



Salvo algunas excepciones, tanto en SDE como en SDN se notó una asimilación por parte de los partidos políticos a las ordenanzas de la Junta Central Electoral en contra del proselitismo frente a los recintos de votaciones.



En la mayoría de los centros comiciales visitados por este medio, los delegados y representantes de las distintas organizaciones políticas se abstenían de usar gafetes que promueven a sus candidatos, así como de otras actividades proselitistas. elCaribe no presenció compra de cédulas en las referidas demarcaciones, como ocurrió en las elecciones municipales de febrero pasado.



Elecciones en Pedro Brand y Los Alcarrizos en orden y tranquilidad



Las elecciones presidenciales y congresuales transcurrieron en calma y orden en los municipios Pedro Brand y Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.



Munícipes, líderes comunitarios y delegados de partidos políticos destacaron el comportamiento cívico expresado en las urnas.



Omar Montero, presidente del Comité de Derechos Humanos en Pedro Brand, al acudir a votar en la Escuela Eduardo Brito felicitó a los lugareños por la conducta y cordura exhibida durante las votaciones.

“Ha sido un proceso muy tranquilo. Ha ido fluyendo y eso para nosotros es muy importante y valorable por la conciencia que el pueblo ha logrado alcanzar. Creo que Pedro Brand ha madurado bastante y las lecciones anteriores nos han dejado un aprendizaje”, reflexionó.



Al traer a la memoria procesos electorales del pasado escenificados en este municipio, dijo que el caos e incertidumbre que imperaban eran patrocinados por un grupo (no citó nombre) que ya no incide en la forma de hacer política del lugar.



En cuanto a la tímida presencia de votantes que se observó hasta la media jornada, sostuvo que se debe a un mejor flujo y al hecho de que el voto estaba definido con anticipación. ”También la gente ha aprendido a votar. Vienen, votan y se van para su casa”, puntualizó.



La misma consideración la tiene el ciudadano Montero Silfa, quien resaltó la organización de estas elecciones. “Todo ha estado muy calmado, muy bonito, poca gente sí, porque cuando vinimos a votar para las municipales, no encontrábamos por donde cruzar”, señaló.



Al interior de la Escuela Eduardo Brito fue habilitada una carpa para facilitar la votación a las personas que por su condición física calificaron para el Voto Asistido. Un comportamiento similar, pero con más movimiento, se observó en los recintos electorales dispuestos en Los Alcarrizos.



Desde la Escuela Primaria Amparo García Molina, el delegado Ramón de la Cruz resaltó la participación ejemplar de los ciudadanos.



Un herido en SDO rompe calma



En el municipio Santo Domingo Oeste un incidente violento ocurrido pasado el mediodía interrumpió la tranquilidad de la jornada. Un dirigente de la Fuerza del Pueblo resultó herido de bala en una pierna durante el proceso.



Se supo que el hombre identificado como Pavel Antonio Rivera es hermano del candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo, Wascar Rivera, por Santo Domingo Oeste.



Según versiones, Pavel Antonio Rivera fue herido frente a la Escuela Duarte, cerca del Hospital Marcelino Vélez, sector Herrera.



Aspirante a diputada denuncia no pudo votar

Entre las excepciones en las elecciones presidenciales y congresuales de ayer destaca el caso de la aspirante a diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Rosanna Morales, quien denunció que fue a votar al recinto correspondiente, pero no pudo hacerlo porque apareció “inhabilitada”. La ciudadana, que intentó el sufragio en la Escuela Básica San Felipe, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, explicó que en las elecciones municipales de febrero pasado ejerció su derecho al voto justo ese recinto, lo que le sorprendió que en este momento no puediera hacerlo. Confiesa que estuvo empadronada en el exterior, pero luego se registró en la República Dominicana, razón por la que pudo votar en el certamen anterior.



“Es como un contrapié, un contratiempo que están armando, por decirlo de alguna manera, para que uno no pueda realmente ejercer su derecho (…), porque también me bloquearan una cuenta de banco y ya me siento como que es intencional realmente porque soy oposición”, se quejó.



Se recuerda que Santo Domingo Norte tiene 387,026 personas aptas para votar, de los más de 529,390 habitantes registrados en el Censo 2010.