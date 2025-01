Afirma agenda obliga siempre a cuidar las buenas relaciones. Habla sobre prioridades del Gobierno

Ante las expectativas que genera la nueva administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por las medidas y disposiciones ejecutivas que este ha tomado, el Gobierno dominicano asegura estar optimista de que las relaciones entre ambas naciones estarán en su mejor momento, como hasta ahora lo están.



Entrevistado en la entrevista especial de elCaribe-CDN, el ministro de la Presidencia dominicano, José Ignacio Paliza, afirmó que los vínculos entre la República Dominicana y Estados Unidos “no puede vivir un mejor momento”, al destacar la identificación y la agenda común que ambas naciones comparten.



Confiado en ello, el funcionario sostiene que la visita de Marco Rubio a República Dominicana en su primer periplo como secretario de Estado de los Estados Unidos, “es una buena imagen” y “una buena señal”.



“Hay que recordar que al inicio del gobierno presidente Luis Abinader quien gobernaba, por cierto, era el presidente Donald Trump, cosa que vuelve a suceder nuevamente en esta oportunidad y esto no tiene por qué cambiar porque nuestras relaciones más allá de la identificación, de las relaciones primarias que puedan existir con tal o cual funcionario público de momento, está muy vinculado a nuestro vínculo histórico con el país, a nuestra cercanía con Norteamérica, a las nuevas relaciones comerciales que existen, a tener un tratado de libre comercio suscrito, a tener dos millones y unos cuantos dominicanos o domínico-americanos viviendo en los Estados Unidos, sobre todo en la parte este”, argumenta Paliza durante la entrevista.



“Esos vínculos tienen mucha fuerza y nos obligan siempre a cuidar las buenas relaciones, las relaciones especiales de los Estados Unidos de Norteamérica y por tanto, debo yo expresar que me siento muy optimista, muy venturoso de que las relaciones bilaterales con Estados Unidos se van a mantener en muy buen momento como hasta la fecha”, agrega.



Paliza informó que ayer tanto Marco Rubio como el canciller dominicano Roberto Álvarez tuvieron una reunión con el propósito de diseñar una agenda de trabajo con motivo de su visita, programada para la próxima semana.



“Los temas a tratar son los que todos conocemos que son parte de la agenda bilateral entre ambos países. No creo que haya ningún elemento nuevo que los usuales como el tema comercial, el tema migratorio, el tema de Haití y de las democracias con dificultades en América Latina, son los temas usuales que serían tratados en esa reunión”, indica el titular del Ministerio de la Presidencia.



Gobierno prioriza diez metas de cara al 2028



Durante la entrevista especial, conducida por los directores de elCaribe y CDN, Nelson Rodríguez y Alba Nely Familia, respectivamente y los panelistas del programa Despierta con CDN, Yanessi Espinal, Julissa Céspedes y Katherine Hernández, el ministro José Ignacio Paliza compartió las acciones priorizadas por el Gobierno para este cuatrienio y los proyectos que desarrolla o tiene a su cargo el ministerio hasta el 2028.

En ese sentido, mencionó que actualmente el Gobierno prioriza diez metas que tienen un perfil un tanto transversal porque no son responsabilidad de una sola entidad gubernamental o de un solo funcionario público.



Refirió que las prioridades van dirigidas a diversas áreas, entre las que citó la reducción de los niveles de criminalidad; aumento de la calidad de vida de los dominicanos; llevar al país a tener hambre cero dentro de los parámetros que la FAO y otros organismos internacionales.



“En fin, diez prioridades que están llamadas a mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos y a consolidad una obra de gobierno que habrá de culminar en 2028. Algunas son ambiciosas, están diseñadas para ser alcanzadas al 2028.Son ambiciosas pero no imposibles; son ambiciosas pero no son sueños, sino que tienen la capacidad de ser si se mantienen los parámetros de crecimiento y de progreso que se vienen dando en algunas áreas obtenibles en el 2028”, puntualizó.

Obras tienen los fondos identificados para su conclusión



Al tocar el tema de la cantidad de obras que ejecuta esta administración, el ministro, que se hizo acompañar de Luis Madera, viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental y Roger Pujols, viceministro de Proyectos Especiales de Seguridad, aseguró que todos los proyectos que han sido iniciados por el presidente Luis Abinader en materia de infraestructura de transporte masivo como de cualquier obra de infraestructura, tienen los fondos debidamente identificados y planificados.



“Todas y cada una de esas obras, en cualquier renglón, tienen identificados sus fondos. Puede tener la ciudadanía tranquilidad de que tienen debidamente previstos los recursos para poder culminar en los tiempos y el cronograma que nos hemos establecido”, dijo.



A modo de ejemplo, citó el monorriel de Santiago, del cual indicó que está programado para que a finales de año esté concluida toda la parte de infraestructura del viaducto para que los rieles comiencen a correr a partir de ese momento.



“Lo que algunos proyectos han debido cambiar son aquellos que no habían sido iniciados como el tren metropolitano de Santo Domingo, que se había diseñado su ejecución en virtud de una realidad que no se materializó, pero sin embargo, estamos construyendo alternativas diferentes para poder hacer que esas soluciones sean viales y puedan iniciarse pero claro, va a haber una reingeniería de las finanzas públicas para que esas obras puedan pagarse a sí solas o tener contrapartidas privadas nacionales o internacionales que puedan colaborar a que se materialicen”, comentó.



300 ambulancias y 3,500 cámaras



Como ministro a cargo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (911), el ministro de la Presidencia informó que se encuentra enfocado en mejorar y reforzar los servicios que a través de este se ofrecen a la población en temas de seguridad y salud.



En ese orden, Paliza comunicó que la semana pasada fueron recibidas 120 nuevas ambulancias donadas por el gobierno chino y que ya el Gobierno ha adquirido 200 más en un proceso de licitación, pero que se espera que lleguen al país entre el tercer y primer semestre de este 2025.



“Con esas 300 nuevas ambulancias, estaremos más que renovando más de la mitad del parque vehicular de la RD porque vamos a poder preposicionar mas ambulancias en los puntos más críticos o donde más eventualidades hay y vamos a poder garantizar una respuesta no más rápida porque hemos aprendido que no solo es la velocidad, es la calidad del servicio”, precisó.



Apuntó que de igual manera, se ha recibido una donación del gobierno norteamericano de 1,500 nuevas cámaras y se encuentra el proceso la adquisición de 2,000 más. “Eso va ayudar en el tema tanto de mejorar el tránsito y la seguridad. Ahí vamos a ir a la frontera y a las provincias donde aún no se ha instalado para colocar en una primera etapa todo lo que es la videovigilancia”, destacó.

Dice proyectos reformas siguen



El funcionario auxiliar al presidente de la República en los proyectos del Gobierno garantizó que no se descansará hasta concluir los proyectos de reforma, como la del sector laboral y la de unificación y supresión de instituciones.



“La única reforma que se ha detenido, fue la reforma fiscal (…). Las otras se están trabajando con la dedicación que se requiere y dentro de los cronogramas establecidos, pero algunos toman tiempo porque por ejemplo, en el caso de la reforma laboral, poner de acuerdo a los empleados y a los empleadores con un tema como la cesantía, toma tiempo”, añadió



En referencia a proyectos como Pro Pedernales, Paliza manifestó estar optimistas de que rendirá los frutos que el Gobierno y el presidente Luis Abinader han propuesto.

A favor de que haya cambios en puestos

El ministro de la Presidencia, quien en el gobierno anterior fue ministro Administrativo de la Presidencia y funge actualmente como presidente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo estar de acuerdo con los cambios en el tren gubernamental, al hacer referencia al pronunciamiento del presidente Luis Abinader de que pronto habría movimientos de funcionarios.



“Es una prerrogativa del presidente Abinader, pero si me lo pregunta él o usted, le digo que estoy totalmente con cambios. Siempre la renovación y la rotación de talentos y actitudes que pueden ser utilizadas en tal o cual área, sobre la que hoy se manejan son intermitentes (…). Los cambios siempre son positivos. A mi entender, son positivos y en la dinámica de este mundo de la gestión pública, pueden impregnar de más dinamismo y de cambiar formas y visiones”, expresó el funcionario de primera línea.

