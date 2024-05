El candidato presidencial del PRM está confiado que este domingo habrá resultados favorables para el PRM y aliados; exhorta a la población a votar masivamente y en paz

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, está convencido de que los resultados de las elecciones de este domingo 19 serán favorables para su aspiración y todas las que impulsa su organización.



Confiado en que el domingo, día de las elecciones presidenciales y congresuales, habrá “un plebiscito a favor de las acciones que ha realizado en estos cuatro años de gestión”, como ha dicho en varias ocasiones, Abinader va más allá de esto y afirma que los resultados de los comicios mostrarán “números históricos” en todos los niveles de elección.



Es conservador y no se atreve a ofrecer un número o porcentaje. Sólo se circunscribe a enfatizar: “Todo apunta que vamos a ver números históricos en todo el país”, pero a favor de las candidaturas del PRM y de los partidos aliados.



El planteamiento del actual presidente de la República y aspirante al mismo cargo fue hecho durante el ciclo de entrevistas a candidatos presidenciales realizado por Multimedios del Caribe, que ayer llegó a su fin con un encuentro con Luis Abinader, en lo que resultó la última comparecencia de este aspirante en los medios de comunicación a propósito de que hoy cesó la campaña electoral.



Durante la entrevista, Abinader delineó cuál es su visión para un próximo mandato que, según asegura, sería de grandes reformas y transformaciones. En ese punto, Luis Abinader resalta que, una vez que pasen los comicios y si es favorecido con el voto popular, buscará el consenso de los demás partidos para, juntos, diseñar el proyecto de nación que tiene pensado.



“Entonces el 19, cuando entreguen el resultado, yo borraré inmediatamente, y yo voy a llamar a todos ellos (a los de la oposición) para ver si nos ponemos de acuerdo en las medidas que tenemos que tomar para relanzar el país. Y yo tengo fe que su sentido de país, su sentido de nación pues esté sobre cualquier tema político y que podamos ponernos de acuerdo. Si yo tengo que visitarlos, no importan los números de las elecciones, yo voy a hablar con ellos. Eso es parte de la democracia y tenemos que tener la tolerancia y estar abiertos a las críticas también, sean justas o no, y después del 19 a unir al país y a seguir avanzando”, expresó.



Al tocar el tema de la oposición en el marco de la campaña electoral que ya culminó, el líder del PRM manifestó que respeta, pero no comparte la forma en que todos se han mostrado en desacuerdo con las acciones de su gobierno, sobre todo porque han descalificado medidas que al final sí han funcionado.



“Esta es una población que está mucho más educada, que es mucho más inteligente y por tú decir que todo está mal, no quiere decir que la gente te vaya a creer. Una política de sensatez es la que más avanza no solamente aquí, sino en una gran parte del mundo. Yo les respeto, pero no comparto la forma en que ellos lo han hecho. Muchas de esas medidas a las que ellos se opusieron fueron medidas correctas que se tomaron, y por eso vamos a ver este domingo números históricos, números históricos se van a ver en todas las áreas”, refiere.



A seguir cambios y proyectos de nuevo mandato



En el panel, dirigido por los directores de CDN, elCaribe y CDN Deportes, Alba Nelly Familia, Nelson Rodríguez y Frank Camilo, respectivamente, junto al elenco de Despierta con CDN, Julissa Céspedes, Katherine Hernández, Federico Jovine, Héctor Marte y Yanessi Espinal, el candidato presidencial del PRM indicó que su deseo de seguir en el poder es para seguir “cambiando” no solamente en lo que se considera filosófico, sino en acción.



Mencionó que entre sus planes figura seguir trabajando en la seguridad ciudadana, en la reforma a la Policía Nacional, por una mejor educación, por mayor eficiencia en la administración pública, mejorar el transporte masivo y el sistema de salud del país, especialmente en la atención primaria.



En el área del transporte citó como proyecto el sistema integrado de transporte de Santo Domingo con el tren urbano que va desde el centro de la ciudad hasta Boca Chica; en el tramo que está diseñado en el sistema integrado de transporte que va a bajar desde toda la Winston Churchill hasta la Independencia y Haina, así como un anillo que será con el Teleférico que va desde el kilómetro 9 y el kilómetro 12 de Haina.



A finales del año que viene, agregó, cuando entre en operación el monorriel de Santiago, esta ciudad será la mejor conectada. Mencionó también el Metro de Santo Domingo con los tramos que van desde Punta de Villa Mella y el que va desde el kilómetro 9 de la Autopista Duarte hasta Los Alcarrizos.



En carpeta se encuentra, de igual forma, continuar con la carretera Duarte para hacerla de tres vías; terminar todas las circunvalaciones que están en construcción; los proyectos de alianzas público-privadas; así como concluir con los proyectos de Pedernales y Manzanillo.



“Todos esos proyectos de cambios, de reformas, es una constante y por eso es que nosotros decimos que el cambio sigue y vamos a profundizar el cambio con las reformas que todavía están pendientes”, promete.



También estaría la reforma constitucional, pero aclara que solo sería en dos puntos y sólo si hay consenso. El primer punto a modificar sería para lograr la total independencia del Ministerio Público y el segundo, para ponerle un “candado” a lo que tiene que ver con los términos del presidente.



“En la historia en la República Dominicana, el verdadero motivo de la modificación constitucional es para cambiar los términos del presidente y eso no lo vamos a hacer, no va a pasar en este cambio constitucional”, se comprometió.

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, se hizo acompañar de dirigentes de su partido y funcionarios en el programa Despierta con CDN

Sucesión en el PRM será con líderes que tienen madurez



El líder del PRM habló sobre la sucesión de cara a los comicios del 2028 y de la reunión que informó tendría con todos aquellos que aspiran a la Presidencia para ese período.



Sobre el particular Abinader fue directo y claro. Dijo que el PRM tiene una cantera de líderes “excelentes” que se han preparado, por lo que no tiene dudas que, al momento que le toque quitarse la banda presidencial, estos lo harán igual o mejor que él. Aunque dice que todos los que aspiran son personas relativamente jóvenes, resalta que tienen mucha madurez.



“Y nosotros tenemos que quitarnos del pensamiento el hombre y mujer indispensable. Aquí no hay hombre ni mujer indispensable y el verdadero líder es el que prepara esa sucesión. Ese es el verdadero líder, el que prepara a esos que los van a sustituir; los prepara, para que hagan lo mejor en la administración pública”, comentó.



“En su momento, inmediatamente, yo lo que voy a hacer con ellos y con ellas, es que voy a hablar y les voy a decir ‘miren, tenemos que hacer un protocolo de estas aspiraciones que no afecten ni al partido ni afecten al Gobierno’”, añadió.



“Un ente moderador en el país”



Al hablar sobre una sucesión en el 2028 si es reelecto para el período 2024-2028, Luis Abinader reflexiona sobre cómo quiere ser recordado y cómo se visualiza como expresidente.



“Como un ente moderador en el país”. Así se proyecta. Pero al explicar en qué consistiría esa moderación, apunta que sería para que se respete la democracia y se continúen aquellos proyectos que ha impulsado, pero que considera son importantes para el desarrollo de la nación.



“Y que venga todo el escrutinio público, yo estoy preparado para eso. Yo no tengo absolutamente nada que esconder, así que es bienvenido que nos investiguen y que busquen todo lo que tengan que buscar. Eso es parte de los retos que tenemos no solamente como expresidentes, sino como funcionario público también, pero yo voy a seguir trabajando, repito, como un ente de moderación”, sostuvo.

Invita a la población a votar masivamente el 19

Independientemente de las banderías o preferencias políticas, el candidato presidencial del PRM llamó a la ciudadanía votar masivamente el próximo domingo en paz y tranquilidad. “A la población que asista a votar por el partido que desee, por el candidato que quiera. Si solamente quiere ir a votar por un nivel de elección, -que no debería ser porque deben votar por todos los niveles de elección-, que vaya a votar y que vaya a votar en paz, en tranquilidad”, exhorta.



Inmediatamente advierte que en el país los políticos “hablamos mucho”, pero que esos mismos dirigentes que la población ve en televisión que “se dicen muchas cosas”, al día siguiente de las votaciones se dan un abrazo y están, como dicen popularmente, “en chercha entre los mismos partidos”. “Y eso es lo que va a pasar el domingo, pero tiene que ir la mayor cantidad de personas a votar. Que voten, que vayan con alegría”, invitó.

Ideas claras

Yo tengo todas las ideas en cuanto a lo que tenemos que hacer en un próximo gobierno. Tenemos bien claro lo que hay que hacer”

Labor de liderazgo

Yo he cumplido con mi labor de candidato presidencial y de apoyar también tanto en las municipales como en las congresuales”

Campaña política

Ha habido una dirección de campaña coordinada por José Ignacio Paliza y Faride Raful en la que han hecho una gran gestión”