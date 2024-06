Así opina el líder del empresariado nacional; Julio Brache dice es error de la oposición política quedarse afuera

El empresariado dominicano, representado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), consideró ayer como importante que todo el liderazgo nacional (político, social y económico) se sume a un diálogo en busca de dar soluciones a temas de alto interés para el país.



En la entrevista especial de elCaribe y CDN, Celso Juan Marranzini, presidente de la organización, sostuvo que República Dominicana ha ido arrastrando temas pendientes, que afortunadamente ha ido avanzando, y resaltó que la nación se mueve en un marco de confianza, con la economía creciente, con números vistos de forma positiva internamente y desde afuera y con un aumento de la inversión extranjera y la llegada de turistas.



“Es el momento propicio para abordar los temas que se requieren; no podemos esperar que llegue una crisis o que la economía se afecte en su crecimiento o en la generación de empleos. Insistimos en ese llamado al liderazgo político, social y económico, a que se prioricen estos temas para llegar a los acuerdos necesarios”, apuntó Marranzini.

Hasta el momento no se ha definido en cuál espacio se daría ese diálogo al que hace referencia el dirigente empresarial; si sería, por ejemplo, a través del Consejo Económico y Social (CES) u otro espacio. Lo que sí tiene bien claro Celso Juan es que las conversaciones deben darse en un entorno de confianza.



“Hay que hacer ese gran esfuerzo y debe ser el ambiente y el lugar más propicio posible para que estos diálogos y estas reformas se den y se pueda profundizar en ellas. Ha habido ejercicios anteriores… Esta es la gran oportunidad de llegar a donde necesitamos llegar”, aseguró Marranzini.



Ha sido consistente en eso: la semana pasada aprovechó para dar algunos toques sobre la cuestión. Y lo hizo aprovechando que el Conep se trasladó a Santiago, a celebrar el 61 aniversario de la institución y el Día de la Empresa Privada y el Empresariado Nacional.



Respecto a una eventual reforma fiscal, el presidente del Conep consideró que su abordaje debe ser objeto de un amplio proceso de consulta y discusión, que conduzca a la concertación integral de un gran pacto nacional.



Acudió al encuentro en compañía de Julio Virgilio Brache, primer vicepresidente del Conep y presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), y de Roberto Herrera, tercer vicepresidente de la institución sombrilla del empresariado nacional.



“Dentro de un pacto de nación todas las fuerzas deben estar”, planteó Celso.



“De un gobierno a otro se critica al que va a resolver un problema y cuando me toca a mí quiero que me apoyen. Tenemos que buscar la forma de apoyar al Gobierno a tomar las medidas que son. Y ya hemos presentado varios lineamientos de por dónde va la solución de diversos temas y aspectos que deben tocarse. Sobre el eléctrico sabemos que se deben reducir las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad, que no será de un día para otro, pero hay que dar pasos claros y contundentes para que ese problema se resuelva definitivamente y de una vez por todas”, indicó el principal directivo del Conep.

Katherine Hernández, Julissa Céspedes, Nelson Rodríguez, Celso Juan Marranzini, Julio Virgilio Brache, Alba Nely Familia y Federico Jovine, en la parte preliminar de la entrevista especial; fue un espacio en el que se abordaron distintos temas de interés nacional.

“La oposición está en un error”



Mientras, desde el punto de vista de Julio Virgilio Brache, ha sido un error de la oposición política no integrarse al diálogo, porque si se está tratando de mejorar el país entre todos, el aporte debe hacerse dentro, en la mesa de diálogo, no desde afuera de ella.



“O sea, vamos a ver cómo podemos entre todos arreglar este país, que todavía tiene muchos retos por delante. Lo que se está tratando de buscar es un tema de consenso, donde participe Gobierno, líderes políticos, las academias, las universidades, el empresariado, los sindicatos y la sociedad en general, para poder aportar las ideas correspondientes entre todos”, expuso. Y para justificar la importancia del diálogo, rememoró el año 1984, cuando el Gobierno dispuso una serie de medidas, sin hacer consultas y tomando para entonces “la carta completa del Fondo Monetario Internacional”, lo que trajo como consecuencia una poblada.



“Eso es lo que no se persigue ahora; lo que se quiere es sobre todo hacer las correcciones y mantener la paz social. Para eso es importante que todo el mundo se integre”, expresó el presidente de la Asociación de Industrias.

Celso Juan Marranzini junto a Julio Virgilio Brache y a Roberto Herrera, todos del Conep.

Desde la óptica de Celso Juan, la reforma –que debe ser vista dentro de un pacto nacional y de forma integral con la sociedad- no solo debe ir a lo fiscal y a fortalecer los ingresos del Estado. “Establecimos una serie de principios; por ejemplo, que se aborde un código tributario más ágil, que la reforma sea progresiva e integral y que tome en cuenta la Constitución de la República y que se tome en cuenta, en caso de ser necesario, gradualidad en algunas de las medidas; que se aborde la evasión, la competencia desleal, y el ilícito, con más fortaleza”.



Sostuvo que es necesario tomar en cuenta la calidad del gasto y seguir trabajando, especialmente dando prioridad al déficit del sector eléctrico, que básicamente radica en las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE). “Hoy por hoy asciende a 1.5 por ciento del producto interno bruto. Estamos hablando de que el déficit fiscal consolidado, tomando en cuenta todos los componentes, asciende a un 5 por ciento del PIB, que son 6,000 millones de dólares”, calculó Celso Juan.



Según su aritmética, de eso, 1.5 por ciento está en el sector eléctrico. “Es decir, gran parte de la solución de la reforma la encontramos en dar una solución definitiva a las pérdidas en el sector eléctrico dominicano”, aseguró.



“Yo pienso que con el tema de la reforma, de lo que debemos llevar a cabo, esto hay que enfocarlo como una empresa; una planificación estratégica de ver cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos. Se ha hecho un gran trabajo para incentivar la inversión privada en el país y para atraer la inversión extranjera”, dijo Julio Virgilio Brache.



Y agregó: “Yo creo que esa es la misma ruta que debemos seguir. Culturalmente, si uno tiene una casa, una propiedad donde hay una fuga de agua, no pretendas pagar menos por la factura de agua si tú tienes esa fuga. Tienes que corregir la fuga para luego pretender pagar menos. Hay aspectos todavía dentro de una reforma que hay que corregir, como es el tema de los ilícitos. Los que no estén pagando deben empezar a contribuir con los impuestos correspondientes y tomarse en cuenta que no se cree inflación en el país con una reforma fiscal”.



El sector empresarial sugiere ver cuál es el país que queremos y trabajar para no perder competitividad frente a los demás países de la región. “Si queremos que vengan empresas a instalarse; que vengan de Asia, por ejemplo, y esas empresas quieren estar más cerca del mercado americano, debemos tener las condiciones propicias para que vengan aquí a establecerse”, expuso el primer vicepresidente del Conep y presidente de la AIRD.



Atención a la geopolítica



Desde el punto de vista de Julio Brache, cuando se va a realizar una reforma, no se puede dejar de lado la geopolítica. “En el actual contexto internacional, mucho menos”, advierte.



“Cada día que veo las noticias me doy cuenta que la situación a nivel internacional se complica más. Todo empezó con la guerra entre Rusia y Ucrania; ahora esto envuelve a más naciones, porque ya los países que les están suministrando armamentos a Ucrania han autorizado que los pueden usar para atacar territorios de Rusia, dentro de Rusia. Mientras que Vladimir Putin, el presidente de Rusia advirtió que si le hacen eso, podría armar a otros países con vistas a atacar objetivos occidentales (…). Todas esas complejidades; todo eso que ocurre a nivel internacional hay que tomarlo en cuenta al momento de realizar una reforma fiscal, al momento de decir esto lo debemos quitar o esto lo vamos a colocar”, apuntó el industrial Brache en el análisis y con un manejo certero.

El presidente y el primer vicepresidente de la organización respondieron cada pregunta.

Ineficiencia en distribuidoras eléctricas

Cuando se le pregunta a Roberto Herrera qué tan amplia tendría que ser la conversación sobre el tema eléctrico en una reforma, o en un gran pacto nacional, parte de su respuesta es esta: “Yo creo que lo primero es que el sector público ha reconocido el problema por resolver y el problema que representa el tema de las empresas distribuidoras. Los niveles de pérdidas son insostenibles”. Indica que si bien ha habido una mejoría en calidad y confiabilidad del suministro, eso también ha elevado las pérdidas financieras de esas empresas, porque hay muchos usuarios que no son clientes. “Lo ha reconocido la autoridad, cuando se refiere al gran déficit de medidores (…)”, agrega.



“Está demostrado que a nivel de la parte de distribución el sector público no ha logrado éxito y yo no veo mal -en lo particular- que se dejen auxiliar de terceros, de operadores expertos que puedan ayudarles en la gestión y a traer capital”, dijo.

Los empresarios aseguraron en el diálogo que lo primordial en cualquier debate es el país.

Ley antigua…

La reforma laboral es un tema pendiente; tenemos un código de 1992; para quienes recuerdan esa época, era otro país. Se requiere uno moderno”.