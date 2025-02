El reconocido geólogo dijo que es tiempo de desmontar el discurso contra la explotación minera

En las últimas semanas, el término “tierras raras” ha captado la atención nacional y fue el foco de interés en la visita al país de Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. en la que se anunció oficialmente que la nación norteamericana apoyará a República Dominicana en la exploración de este valioso recurso.

El geólogo Osiris de León, en la Entrevista Especial elCaribe-CDN, despeja ciertas dudas sobre estimaciones, comparaciones y terminología empleada en este histórico encuentro y en las reacciones generadas. Por ejemplo, ¿Por qué se dice que un país tan pequeño como República Dominicana tiene más reservas de tierras raras que el gigante asiático, China?



Consciente de que los temas sobre explotación minera en sentido general pueden traer consigo incertidumbre tanto en las comunidades impactadas como en grupos a favor del medioambiente, el ingeniero geólogo y de minas afirmó que este proceso de exploración no impactaría negativamente parques nacionales y no se prevé desplazamientos ni reubicación masiva en las zonas sureñas donde se ha identificado presencia de este conjunto de minerales.



Osiris consideró propicio el momento para motivar a desmontar el discurso antiminero que dice ha primado y exhortó a mejorar la percepción de la gente respecto a la explotación minera. “Quizás a los gobiernos de todos los países les ha faltado asumir más un discurso prominero, pero es muy difícil que Estados Unidos, Canadá, en cualquier país, que los presidentes y los ministros estén hablando mucho a favor de la minería, siempre el discurso es a favor del medioambiente”



En tal sentido, sugirió buscar ese “punto de equilibrio, cómo desarrollamos una minería metálica o no metálica o una minería energética de hidrocarburos o de carbón pero sin agredir al medioambiente”. Siempre con la garantía de que cada operación minera cumpla con su plan de remediación ambiental.

Entonces surgió la pregunta por parte del director del periódico elCaribe, Nelson Rodríguez, acerca de que si en este proceso de exploración de tierras raras resultarían afectados algunos de los parques nacionales circundantes.



“No, no, porque lo que tú vas a hacer es lo mismo que hacía Alcoa (Exploration Company). Tú vas a llevar una pala mecánica, vas a sacar material, lo subes en un camión y te lo llevas para una planta de proceso”.

Con la precisión y la destreza comunicativa que le caracteriza explicó que el depósito del Aceitillá, que es el que está más alto topográficamente, cae dentro del Parque Nacional Sierra Bahoruco, pero el de Las Mercedes no entra en esta categorización.

No obstante puntualiza: “La propia ley ambiental y la ley de áreas protegidas deja abierta la figura de modificación de los parques siempre que el Estado lo considere pertinente, porque todos los límites de todos los parques nacionales, desde los primeros que establecimos cuando Trujillo que fueron el Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez, tienen límites provisionales”.



¿Y cómo le podemos decir a la gente de Pedernales, que ya tienen a los que están haciendo la exploración, qué es eso y por qué el interés?, preguntó Alba Nely Familia, directora de CDN37.



El geólogo respondió que en parte este proceso no es nuevo para esta comunidad. Se remonta a 1983, cuando Alcoa (Exploration Company) concluyó sus explotaciones de bauxita en el país, pero más tarde se marchó porque este mercado ya no le era atractivo. Precisó que estas operaciones marcaron el antes y después de Pedernales, pero cuando se fue la compañía también cayó la economía de esta zona.



“El retomar el depósito de Las Mercedes, el de Aceitillá, del Turco, de Los Arroyos, le vas a crear de nuevo un impacto económico de primer nivel a la gente de Pedernales y evidentemente una comunidad que quiere prosperar económicamente va a ver ahí su objetivo primario de empleo, de dinámica económica, semanal, quincenal, mensual. Y lo que ellos van a hacer, ya lo hacían entre los años 1959 y 1983 remover esa laterita que está ahí, esa tierra, como le llama la gente, que tiene altos contenidos de hidróxido de aluminio, pero que ahora lo que se busca son los elementos de tierras raras”, explicó.

Osiris de León destaca el potencial y el futuro de las tierras raras en el país.

Las tierras raras son el futuro



El experto en minería resaltó que en estos tiempos la alta tecnología está demandando elementos de tierras raras para la cohetería, para los satélites, los teléfonos celulares, los vehículos eléctricos, los molinos de viento, parques eólicos, televisores de pantalla plana, por citar algunos avances. “La tecnología hoy día está dependiendo fundamentalmente del oro para los microchips y de los elementos de tierras raras, de los cuales no dependía 30, 40 y 50 años atrás”, subrayó.



“Hoy día los países que están a la vanguardia en el desarrollo científico y tecnológico andan explorando dónde hay elementos de tierras raras. ¿Por qué? Porque en caso de una contingencia imprevista tú tienes que estar preparado y no depender de un mercado lejano que por demás pueda ser competitivo contigo”, sostuvo.



Su recuento condujo inevitablemente a la visita de Marco Rubio, quien concluyó en Santo Domingo su primera gira como secretario de Estado de la potencia norteamericana, donde anunció que organismos dominicanos e ingenieros del ejército de su país están colaborando para identificar y eventualmente extraer tierras raras, que son “muy importantes” para continuar con los avances tecnológicos en este siglo.

El geólogo aboga por armonizar relación entre la actividad minera y el medioambiente.

Al respecto, el ingeniero geólogo consideró que es lógico y entendible que Estados Unidos decida explorar elementos de tierras raras en el Caribe, en Centroamérica, en Suramérica, en su propio territorio continental, en Puerto Rico, que es un territorio insular, en algunas zonas de Canadá, porque está explorando en la vecindad.



“Es decir, si logro cuantificar aquí grandes volúmenes de reservas de elementos de tierras raras, no tengo que depender de Asia. Con lo que tenga en mi región es suficiente”, infirió. Osiris agregó que “sobre esa base se establecen acuerdos entre los países de forma tal que, si yo te ayudo a desarrollar la exploración y te puedo inclusive facilitar en cierto modo la explotación, puedo tener una participación dentro de ese proyecto. Y creo que por eso es que Estados Unidos hoy día está mirando no solamente a República Dominicana, sino a cualquier país latinoamericano, centroamericano o caribeño insular que pudiera tener reserva”.



Uno de los puntos que más ha dado de qué hablar en torno al tema, es precisamente las declaraciones preliminares del presidente Luis Abinader acerca de que en la República Dominicana posiblemente hay reservas brutas de unos 100 millones de toneladas de tierras raras.



Estimaciones que al exministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, les parecieron arriesgadas y exageradas, por lo que puso en dudas que la República Dominicana posea una cantidad tan significativa de tierras raras, cuando China, líder mundial en este sector, cuenta con reservas estimadas en 44 millones de toneladas métricas, que representa el 37% de las reservas globales.



Sobre estos cuestionamientos Osiris de León consideró necesario aclarar que las reservas mineras de un determinado territorio del planeta no tienen que ser directamente proporcionales a la superficie territorial. “República Dominicana tiene más oro que Brasil, Colombia y Venezuela. Venezuela tiene más petróleo que el resto del mundo. Sudáfrica tiene más diamantes que el resto del mundo. Los minerales están concentrados en el subsuelo de forma puntual, focal”, explicó.

Por qué RD tiene más reserva que China

Al referirse a las comparaciones sobre reservas de tierras raras que inclusive han sido material de caricatura, explicó que las reservas se dividen por etapas, primero inferidas, luego probables y la última fase es probadas. “Los 44 millones de toneladas métricas en China, esas son probadas pero aquí estamos hablando de 100 millones de toneladas que son probables”, dijo. “Para que la gente tome una referencia cuando Alcoa se fue a principio del año 1983 le dijo al país: miren dentro del área que yo he estado explotando ahí quedan 30 millones de toneladas métricas, ahora cuando tú le sumas los demás depósitos que Alcoa no ha estado explorando y que triplican las áreas te da una estimación cercana a 100 millones”, subrayó. Agregó: “Todavía no podemos ir al banco con las reservas probables porque el banco es muy estricto y me dice certifícame lo que tienes, entonces continuas el programa de exploración, haces más sondeos, trincheras, muestreos, análisis químicos y entras en una fase de prefactibilidad y ahora le puedes hablar al banco, al país y a tus socios de reservas probadas”.

