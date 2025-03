“El afán del día no entra en conflicto con dedicar algunos minutos para mejor comprender dónde estamos y qué somos”.



La cosmología trata de las leyes, del origen y de la evolución del universo. Sucede que la piedra angular de la cosmología moderna establece que todo el universo tuvo su origen en un punto, de grandísima densidad es decir que se acumulaba una inmensa cantidad de materia-energía, además con una inmensa temperatura. Un punto, procede reiterarlo, es el origen de todo lo que existe como galaxias, estrellas, polvo cósmico, planetas y otros componentes.



Dado que el universo visible tiene un diámetro aproximado de 46 mil 500 millones de años luz, significa que asumiendo la equivalencia de un recorrido de extremo a extremo y dado que la luz como es sabido viaja a 300 mil kilómetros por segundo, se tomaría 46 mil 500 millones de años; pero interesante es volver a referir que ese vasto universo en su origen se reducía a un punto.



Lo dicho no sería ciencia si no se apoya en rigurosos estudios y evidencias a las que obliga el método científico. De ahí que a continuación haremos referencias a los que son los principales fundamentos científicos de lo afirmado.



Un esencial fundamento corresponde a las ecuaciones del campo gravitatorio de la Teoría General de Relatividad de Albert Einstein base fundamental de la cosmología moderna, probada en las más variadas vertientes desde su formulación en el año 1915; a partir de la cual se deduce – no del todo comprendido entonces por el mismo Einstein hasta dudar de esa derivación, aunque la ecuación lo indicaba- que el universo se encuentra en expansión. Se descubrió luego en el 1965 el Fondo Cósmico de Microondas (FCM) de una extraordinaria simetría en todas las direcciones, evidencia de ese origen a partir de un punto y del universo en expansión; además lo cual también lo respalda, que astronómicamente la distribución de las galaxias sigue patrones que coinciden con las fluctuaciones del FCM. Se ha demostrado también que el universo se ha ido enfriando desde un estado de alta temperatura y densidad en correspondencia a su origen a partir de un punto; también la ciencia ha comprobado como otra evidencia que las galaxias más distantes son las mas jóvenes y menos evolucionadas.



El origen de todo a partir de un punto. Hemos referido solo de algunas las rigurosas evidencias científicas de la teoría conocida como Big Bang, recordando que en esta época tenemos la oportunidad de verificarlo y ampliarlo hasta donde nos propongamos, con solo algunos clics.



Un punto, el origen de todo.