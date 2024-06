Con el apoyo de Abinader a la cumbre de paz por Ucrania nos unimos a un bloque de países contra China y Rusia, y nos inmiscuimos en asuntos en los que no tenemos nada que ver. Esa justificación del presidente de que la guerra de Ucrania afectó la soberanía alimentaria del país no es un argumento válido porque ese efecto se expandió por todo el planeta. Abinader por alguna razón hace todo cuanto diga EE.UU. y nos lleva caminando derecho hacia lo que “El amo diga”. No sé si será por algún chantaje, quizás por el financiamiento que han tenido los políticos dominicanos por parte de narcos que han declarado en EE.UU.