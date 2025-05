No me gusta decir “se los dije” pero no puedo pasar por alto que después del doble abrazo inusual y efusivo entre Abinader y Leonel durante la clausura del World Law Congress se confirma lo que vengo diciendo hace tres años. Luis apoya a Leonel porque ambos asumieron un pacto de caballeros tras la salida de Fernández del PLD, que permitió que Luis ganara las elecciones. El saludo primero fue de simpatía, desde la distancia de sus asientos y luego no ocurrió un apretón de manos, ocurrió un doble abrazo y a seguidas Abinader le levantó la mano a Leonel y ese gesto como el de también colocar la mano en el hombro de un aspirante, significa apoyo total.