No sabemos cómo convencer a los señores de la oposición de que les conviene dejar de enchinchar y enfocarse en hacer propuestas y críticas constructivas. Ahora están especulando con el tema de los apagones como si no supieran que la tercera parte de las plantas de generación están en la parte sur del país y allí se sintió muy fuerte la lluvia del huracán Beryl. Sobre la reforma fiscal se oponen, cuando hasta el Conep dice que es tiempo de hacerla, aunque se tomen medidas que no le convengan. Sobre el Código Penal sin las tres causales, ya los expertos dicen que necesariamente hay que modificar la Constitución para aprobarlas, ya no hay que politizar con eso.