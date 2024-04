El debate es la actividad que más incide en el voto de la gente, pero para lograr eso debe existir una cultura de debate en el país. RD no la tiene, por eso se necesita tiempo para que la ciudadanía se interese por estos encuentros. Hasta el momento los debates no han servido para nada porque el verdadero plan de gobierno o de los aspirantes al congreso no se dice. Los políticos hacen pactos secretos con el empresariado y con EE.UU. que nunca revelan, por eso reciben presión incluso hasta para que les aprueben leyes. La gente lo percibe y ya sabe que los políticos hablan mucho y luego no cumplen por sus agendas ocultas. Romper con este patrón es un gran reto.