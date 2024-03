No caben dudas de que Danilo Medina realizó una de las mejores gestiones de la historia contemporánea, como no cabe dudas, de que no detuvo a su familia cuando eran suplidores del Gobierno ni fue prudente en prohibirle involucrarse en negocios en el Estado por respeto a su función como presidente. Tampoco entendió que China representa el único obstáculo a la economía de EE.UU. y el momento que escogió para que el país restableciera relaciones con China no le favoreció políticamente. Y como esto no se puede criticar, el imperio americano lo tumbó por corrupto. Y si alguien tiene dudas que revise los anuncios de Luis Abinader desde que tomó posición: Nada estratégico en manos de China.