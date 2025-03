Luis Córdova

Especial para elCaribe

Una marca ciudad trasciende la mera estética de un emblema o el eco de un lema bien concebido; constituye una estrategia sofisticada que destila la esencia, los valores y las aspiraciones de una urbe para catapultar su desarrollo económico, social y cultural.



Este concepto, conocido en la esfera internacional como “place branding”, ha probado su eficacia en ciudades como Ámsterdam, cuya marca “I amsterdam” fusiona identidad cosmopolita con innovación, o Medellín, que transformó su narrativa de conflicto en un relato de resiliencia y progreso.



Estos ejemplos, con su gestión colaborativa entre gobierno y empresarios, o Medellín, impulsada por una visión compartida de transformación, ilustran cómo la gobernanza efectiva eleva una marca ciudad más allá de la retórica. Santiago de los Caballeros, con su legado histórico, su pujanza empresarial y su rica diversidad cultural, posee los atributos para erigirse como ejemplo global mediante la Marca Ciudad.



La historia de la ciudad hace pensar en el éxito de iniciativas de esta naturaleza. El lanzamiento de la Marca Ciudad Santiago en FITUR 2025, celebrado en el prestigioso Hotel Four Seasons de Madrid, marcó un hito promisorio. Con la presencia del alcalde Ulises Rodríguez y el respaldo del Ministerio de Turismo, el evento proyectó a Santiago como un destino de excelencia en el ámbito MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones), pero también como un epicentro de innovación, cultura y dinamismo empresarial. Sin embargo, confiamos que las miras han de extenderse no solo al turismo de negocios, sino que se aprovechará el que Santiago sea una tierra de tabaco y puros, un distintivo de calidad con proyección mundial; ostenta un formidable capital en zonas francas, consolidándose como un núcleo económico en el Caribe; y alberga proyectos y patrimonios culturales y una elevada oferta en servicios salud internacional que podrían rivalizar con los de cualquier metrópoli moderna. Estos pilares, bien orquestados, prometen atraer inversiones, generar empleo y enaltecer el orgullo colectivo.



Don Víctor Espaillat Mera marcó con una sabia alegoría el sentido de pertenencia y empoderamiento, esta ciudad estuvo y está signada por lo que él llamó “el espíritu de Santiago”. por eso reconocemos la iniciativa Visit Santiago, presidida por la gestora cultural Melany Rodríguez e integrada por los empresarios Manuel Estrella, José Clase, Sandy Filpo y José Octavio Reinoso, convertidos en promotores de lo mejor de ciudad, sumándose a otras iniciativas que han trabajado con denuedo en promover a Santiago como destino.



La Marca Ciudad Santiago no es un fin, sino un medio para proyectar la hospitalidad, la resiliencia y el ingenio de su gente. Ha sido un comienzo luminoso, pero su legado dependerá de la acción sostenida. El camino está trazado; corresponde a sus líderes y ciudadanos, santiagueros todos, forjar el destino que esta ciudad y su gente, merecen.