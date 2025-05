A diario escucho hablar sobre “ser únicos”, respetar las diferencias, aceptar la diversidad pero en el accionar no solo se contradicen, se traicionan. Quien se sabe único actúa como tal. Emprende desde sus oportunidades, su talento, su identidad, no copia, no codicia, no imita y mucho menos suplanta. Se conoce, le da fuego a su potencial para que arda, y combustible a sus alas para que alcancen su tope. Hoy elígete por encima de cualquier cosa, porque comprendiste que Dios eligió pasar su luz a través tuyo. Cuando niegas que puedes te traicionas, cuando eliges pareja por conveniencia te traicionas, cuando niegas tus convicciones y cuando no trabajas en lo que amas envenenas tu alma, no renuncies a quien eres por tener aquello que te hace perderte a ti mismo.