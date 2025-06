El libro de los Proverbios es uno de los más importantes de la Biblia. Se encuentra en el Antiguo Testamento entre los Salmos y Eclesiastés, y todos los estudiosos de la fe lo atribuyen al Rey Salomón, hijo de David y uno de los Reyes de Israel que actuó con mayor sabiduría en todas sus acciones.



Precisamente Proverbios se denomina “el libro de la sabiduría”, porque reúne una gran cantidad de aforismo y frases sencillas que enseñan a vivir sabiamente, pero partiendo de la premisa básica de que la mayor sabiduría “es el temor a Dios”. Eso lo establece con precisión meridiana en al capítulo 1, versículo 7, cuando dice: “El temor al Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina”.



El libro de los Proverbios pone mucha atención e interés en precisar con claridad que la sabiduría radica en el Señor. La forma en que está escrito es poética, y en su desarrollo se emplean muchas de las técnicas comunes de la poesía hebrea, que se caracteriza por imágenes de la vida, paralelismo y otros recursos literarios, los cuales sirven de guía a los lectores en la búsqueda de esa sabiduría divina, base de todo lo que podemos lograr en esta vida.



Los proverbios tratan todos los temas que afectan a los seres humanos, de forma directa y bastante clara.



Un versículo de Proverbios necesariamente no tiene relación con otros versículos anteriores o posteriores, pero unos y otros tienen características comunes pues son sencillos, profundos, hermosos y en algunos momentos, con un tinte de humor.



El libro de los Proverbios ayuda a caminar por la senda del conocimiento y de la sabiduría para enfrentar cualquier momento de nuestra vida cotidiana, teniendo como norte que todo debe tener como fundamento al Dios Creador del Universo y Padre Celestial. El Señor ha creado el mundo con sabiduría y por ello todos debemos abrir nuestros ojos a la realidad buscando el camino de la vida a partir del orden establecido por Dios y vivir conforme a él, y a la sabiduría que él nos legó.



El libro de los Proverbios parte del hecho de que el conocimiento es muy bueno, pero la sabiduría es mucho mejor. Y esa sabiduría, que supera todos los niveles del conocimiento, debe estar inspirada y orientada por la visión de Dios. Los treinta y un capítulos del libro de los Proverbios son una fuente permanente de sabiduría para actuar en cada una de las situaciones que vivimos diariamente y, aunque fue escrito hace casi tres mil años, tienen una vigencia que sorprende y estimula. Podemos encontrar un Proverbio para cada situación que vivimos hoy día.



Veamos algunos ejemplos puntuales. Dice Proverbios 2:13 que “la sabiduría da más ganancia que la plata” y esa es una gran verdad. En el 3:27 orienta como actuar en la vida cuando dice “No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance”. Y para aquellos hombres que viven nadando en la infidelidad, el capítulo 4 versículo 15 dice: “Bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor sólo con tu esposa”. Y en ese mismo orden, uno de los proverbios más conocido y difundido es el que está en el capítulo 31, versículos del 10 al 12, que dice: “¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella, y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal, todos los días de su vida.” !Cuanta sabiduría!.



En el capítulo 12, versículo 26, se dice esta gran verdad: “Los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por mal camino”. Y el capítulo 18, versículo 12, nos enseña el por qué debemos ser humildes: “La arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede el honor”.



No sólo hay proverbios para nuestras situaciones personales, sino que también hay enseñanzas y sabiduría para entender la situaciones de la sociedad y de quienes nos gobiernan. Por ejemplo en el capítulo 28, versículo 2, se establece que “cuando hay corrupción moral en una nación, el gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad”. ¡Cuanta sabiduría política!



Concluyo estas reflexiones expresando que cuando necesitemos un consejo inspirado por Dios, para enfrentar las situaciones de la vida, debemos beber en la sabiduría del Libro de los Proverbios en la Biblia. Y todo será para nuestro bien y de todos los que nos rodean.