Hablar del doctor Ramón Antonio Veras -Negro- da gran satisfacción porque se trata de ese tipo de personas que, como solían decir los abuelos de nuestra generación refiriéndose a la calidad humana, son escasas.



Es un excelente ser humano, se da a los amigos en la misma dimensión de su concepto de la amistad; ha sabido ejercer su profesión de abogado en Derecho Penal, Civil y Laboral de manera exitosa, entregado a las causas justas de la jurisprudencia. Su profesionalidad ejercida en el marco de la ética y la moral, le ha merecido ocupar y ejercer distintos cargos y funciones tanto en el plano nacional como internacional, y fue reconocido meritoriamente en varias ocasiones.



Sus conocimientos, sumados a su vocación de servir, a su humanismo y solidaridad, los ha puesto al servicio de la sociedad a través de importantes obras escritas sobre sociedad, historia legal, migración, narcotráfico, libertades públicas, derechos humanos, carrera armamentista, solidaridad internacional, la corrupción y los vicios sociales, el servicio judicial dominicano. Sus obras constituyen un diagnóstico de las debilidades de los sistemas a través del tiempo y una propuesta del verdadero camino a seguir hacia la verdad, la justicia, el progreso y la paz.



En lo personal me siento eternamente agradecido de este ciudadano, a quien considero un Baluarte Nacional. En la época de los gobiernos de Joaquín Balaguer fue un defensor de primera fila de los presos políticos, de manera gratuita, entre los cuales me encontraba. Su desprendimiento de lo material habla muy bien de su integridad; ese solo gesto lo puede definir en toda su trayectoria. Es un hombre leal, consistente con sus amistades, tanto en el plano personal, como político, profesional y gubernamental, en este último muy preciso y neutral en sus posiciones.



Recientemente, hemos visto en algunos medios de comunicación la respuesta de la exprocuradora general de la República, doña Miriam Germán Brito al doctor Ramón Antonio Veras. Es lamentable que una vieja amistad se vea afectada por discrepancias de criterios entre dos personas conocidas en la sociedad dominicana, cada una en sus áreas, roles y desempeños que delinean sus conductas; y digo que es lamentable, porque con ello solo pierde el país. Hemos seguido, como siempre, las posturas públicas del doctor Veras y sabemos que ha adoptado posiciones críticas sobre el curso de la justicia en los últimos años, y en esto ha sido firme, persistente, coherente e intransigente, como es su característica.



Ha venido publicando una serie de artículos sobre temas de competencia del Poder Judicial, en los que enumera asuntos de su preocupación y los pone en contexto llamando la atención de las autoridades correspondientes y de la sociedad dominicana. En total, a la fecha, son unos ocho artículos de opinión publicados en diferentes medios. Citamos: “Presidente Abinader, ¡ojo pelao!” del 17 de junio de 2024. “Sobre el peligroso espionaje telefónico desde el Gobierno”, publicado en dos entregas en fechas 8 y 9 de julio de 2024. “Un expediente tapado en la Procuraduría General de la República”, del 14 de julio de 2024. “Dimensión de un expediente sin respuesta desde la Procuraduría”, del 15 de julio de 2024. “Actitud de inhibición ante un expediente preocupante”, del 17 de julio de 2024. Y, “Graves denuncias sobre la gestión de Miriam Germán,” publicado el 8 de marzo de 2025.



Esas preocupaciones del doctor Veras, hechas públicas, de manera responsable, a través de artículos de opinión en distintos medios, no tienen otro propósito que el de contribuir con la institucionalidad y la transparencia, de manera oportuna, y no en procura de dañar honras ni crear barreras de carácter moral.

El pasado domingo 16 tuve el honor de visitar al amigo, Ramón Antonio Veras, en su residencia de la ciudad de Santiago de los Caballeros, por esta experiencia vivida, me animé a dedicar mi columna de este martes y compartirla con los amables lectores. Me alegró sobremanera, primero, ser testigo de la mejoría de su estado de salud luego de su reciente hospitalización; segundo, poder conversar ampliamente sobre la situación nacional y el curso de lo que está pasando a nivel global. Y, reafirmarle mi amistad y eterna gratitud, pudiendo también disfrutar de su amistad, lo que me lleva a expresar, una vez más, que Negro Veras no es sepulturero de amistad, es una persona leal a la amistad y a los principios. Ante la amistad y los principios: ¡Los principios!