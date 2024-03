Hoy, Día Internacional de la Mujer, inicia la décima temporada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) con grandes expectativas. Es una ocasión muy especial para celebrar al doble.



El partido inaugural será en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) recinto de Santiago, casa de los vigentes campeones Cibao FC, quienes reciben a los Delfines del Este FC, en una noche en la que los anfitriones han preparado un programa especial encabezado con una invitada del más alto nivel.



Raquel Peña, excelentísima vicepresidenta de la República, está invitada a dar la patada inicial en su condición de dama distinguida, propulsora del deporte, pero sobre todo como fanática del equipo santiaguero.



La última vez que ella estuvo por esta cancha nos confesó que extraña sus visitas constantes a los juegos apoyando el club que nació cuando laboraba para la PUCMM, antes de sus funciones actuales, aunque hoy ofrece soporte a todos en la LDF.



“Si mi agenda me lo permitiera viniera más frecuentemente a ver los juegos de Cibao FC, pero por mis responsabilidades en la actualidad, me tengo que conformar con disfrutar sus triunfos a la distancia”, comentó.



Además, en el fin de semana completarán la primera jornada el Club Atlético Pantoja frente a Atlético Vega Real, Atlántico FC vs Atlético San Cristóbal y Moca FC recibirá a O&M FC.



Al momento que escribimos todos los equipos se sienten campeones y han trabajado para ello; todos buscarán completar lo mejor posible la primera etapa de 21 jornadas, procurando no quedar entre los dos que se eliminarán antes de la liguilla.



Todos los clubes están enfocados en destronar a Cibao FC, que ha ganado cuatro veces, tres de ellas consecutivas, pero los campeones hicieron movimientos impactantes en la temporada muerta, enviando el mensaje muy claro de que vienen por más.



Muchos futbolistas han cambiado de camiseta, entre los cuales una gran cantidad salió a reforzar en el extranjero, lo que nos proyectará por el mundo, nos dará plantillas renovadas, y la oportunidad de ver jugadores juveniles accionando en sus equipos de primera división.



Sin saber quién ganará esta temporada, todo esto se puede enmarcar en una sola palabra… progreso.